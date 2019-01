Come è stato possibile l' Olocausto? Ho paura di cominciare a capire

Come è stato affrontato il problema delle droghe in Italia dalla diffusione a oggi : La droga è l'ottava piaga del secolo, così, ancora una volta il «Corriere» intitola un'inchiesta del maggio 1954 sul traffico e sul vizio delle droghe. Tre domande vengono rivolte a degli esperti: Esiste o non esiste la piaga sociale degli stupefacenti? Il problema è più grave ora o lo è stato maggiormente nel passato? Quali mezzi risultano più idonei per stroncare il traffico e combattere il ...

La compagnia del cigno : Francesco Liotti svela Come è stato scelto : compagnia del cigno: Francesco Liotti (Gigi) svela com’è arrivato nella fiction Si è raccontato in un’intervista pubblicata sulle pagine del settimanale DiPiùTv il giovane Francesco Liotti, attore emergente, figlio d’arte (suo papà è Daniele Liotti), che nella fiction La compagnia del cigno interpreta il ruolo di Gigi. Nell’intervista in questione il giovane e talentuoso attore ha raccontato come ha affrontato il provino ...

Lo Stato di Whatsapp fa parte dell'app di messaggistica ormai da tempo e i numeri di utilizzo sono in crescita secondo quanto afferma Facebook che l'ha acquistata nel 2014, insieme allo Stato di Messenger ed [...]

Battisti - Come una vittoria dello Stato sia stata trasformata dallo Stato nella sua umiliazione : "Il racconto di una giornata che difficilmente dimenticheremo". Così il ministro della Giustizia Bonafede ha intitolato il video, da lui diffuso, dedicato alla cattura di Cesare Battisti. Un video in cui Battisti viene ripreso in tutte le fasi del trasferimento, compreso l'atto dell'identificazione per mezzo della rilevazione delle impronte digitali, e in diverse pose per foto "ricordo" con gli agenti della polizia penitenziaria. Stessa ...

Lele Mora : “Sono stato ingenuo. Non ho denunciato perché se faccio un gocciò di pipì fuori dal vaso è Come se allagassi mezza Italia” : “Sono stato ingenuo, non ho denunciato perché, come si vede dal risalto che sta avendo questa storia, se faccio un goccio di pipì fuori dal water è come se avessi allagato l’Italia. Avevo paura che il fatto mi si ritorcesse contro”, Lele Mora parla al Corriere della Sera dell’episodio avvenuto lo scorso maggio, quando era stato rapinato in un campo Rom a Milano dove era entrato, con 40 mila euro in tasca, in compagnia di un ...

Stefan Löfven è stato confermato Come primo ministro della Svezia : Il leader del partito Socialdemocratico e primo ministro uscente della Svezia Stefan Löfven è stato confermato primo ministro dopo un accordo con i partiti di centro e di sinistra del parlamento. Dopo più di quattro mesi dalle elezioni, che non

Il racconto dell'agente boliviano che ha arrestato Cesare Battisti : "Ecco Come l'ho preso" : Ad arrestare Cesare Battisti, sabato 12 gennaio a Santa Cruz de La Sierra, in Bolivia, è stato un agente boliviano. L'uomo, ora, ripercorre quegli istanti di adrenalina e racconta di aver riconosciuto il terrorista dei Proletari Armati per il Comunismo, mentre si trovava in macchina in compagnia della figlioletta, seduta nei sedili posteriori. Di fronte a lui, dunque, Cesare Battisti in carne e ossa, accompagnato da due persone che temeva ...

Come si chiamano quelli di Valdilana? Non è ancora stato deciso : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Come si chiamano quelli di ...

Maxi reclutamento in Ferrovie dello Stato - in arrivo 4mila assunzioni : Come candidarsi : In arrivo un Maxi reclutamento nelle Ferrovie dello Stato. Sono infatti previste ben 4.000 nuove assunzioni tra neolaureati e professionisti che andranno a sostituire il personale in età di pensionamento. Diversi i profili ricercati dall'azienda che verranno poi impiegati in tutte le società operative del Gruppo.Continua a leggere

La recente ipotesi su Come potrebbero essere scomparsi i dinosauri : è stato uno tsunami : Nel corso dei decenni gli studiosi hanno avanzato diverse ipotesi al riguardo, ma in questi ultimi giorni è finalmente stata trovata una risposta al caso. Secondo il gruppo di ricercatori guidato da Molly Range dell'Università del Michigan ,la causa dell'estinzione dei dinosauri, avvenuta 66 milioni di anni fa, fu dovuta allo schianto di un asteroide nella penisola dello Yucatan, in Messico....Continua a leggere

[L'analisi] Così è stato silurato Arrivabene - ecco Come sarà la Ferrari targata Binotto : Domenicali conosce bene l'ambiente della Ferrari, dove entrò ragazzino nel 1991, appena laureato in economia e commercio, per arrivare nel 2007 al comando come team manager. Se questa nomina adesso è ...

Carige - interviene lo Stato : via libera al decreto |Renzi attacca : "Noi insultati per anni - vergognatevi" |Salvini : "Tutelati i risparmiatori - non Come voi" : Il consiglio dei ministri riunito d'urgenza ha approvato un decreto in favore dell'istituto ligure. Ed è polemica politica. Renzi all'attacco dell'esecutivo.

Ascolti tv venerdì 4 gennaio - ecco Come è stato accolto il ritorno di Ornella Muti in tv : Gli Ascolti di Wine to love in onda ieri sera su Rai1 I dati Auditel relativi ai programmi andati in onda in prima serata ieri, venerdì 4 gennaio 2019. Su Rai1 l’appuntamento era con Wine to love – I colori dell’amore. Il film tv diretto da Domenico Fortunato è stato visto da 3.828.000 spettatori. La […] L'articolo Ascolti tv venerdì 4 gennaio, ecco come è stato accolto il ritorno di Ornella Muti in tv proviene da Gossip ...

Manovra - Come cambia la spesa dello Stato : più soldi a politiche sociali - interventi contro il dissesto e ordine pubblico. Meno per la Difesa e gli investimenti : Più soldi per l’ordine pubblico e la sicurezza del territorio, per le politiche sociali e la famiglia e per la previdenza. Meno per le forze armate e per immigrazione e accoglienza. Mentre non diminuisce il contributo al bilancio Ue. Maggiori stanziamenti per ricerca e per tutela del patrimonio culturale, mentre vengono rimandati ad anni successivi i finanziamenti per le strade gestite dall’Anas e cala di conseguenza il totale degli ...