Come curare influenza e raffreddore? Con fazzoletti usati | ecco la società che li vende a

Depressione post partum - cos'è e Come si può prevenire o curare : Sebbene alcuni studi diano la responsabilità di questo tipo di disturbo ad alcuni cambiamenti ormonali nelle donne, la scienza non ha ancora scoperto una spiegazione definitiva. prevenire E curare ...

Depressione post partum - cos'è e Come si può prevenire o curare : Sebbene alcuni studi diano la responsabilità di questo tipo di disturbo ad alcuni cambiamenti ormonali nelle donne, la scienza non ha ancora scoperto una spiegazione definitiva. prevenire E curare ...

Libri Come medicine - apre a Firenze la Piccola Farmacia Letteraria : “Prodotti artistici che possono curare le persone” : Il libro “Alta Fedeltà” di Nick Hornby viene prescritto nella Piccola Farmacia Letteraria per curare l’amore non corrisposto mentre “Il Cardellino” di Donna Tartt per alleviare la tristezza dopo un lutto. “Il libro è un prodotto artistico e può essere usato per dare sollievo e aiutare gli altri”, racconta la libraia Elena Molini, 35 anni. Dopo quattro anni di lavoro nelle grandi catene di distribuzione ...

Skincare : Come curare la pelle dagli stravizi delle feste : pelle e festività, una combo da tenere sotto osservazione. Se mai sei arrivata a pochi giorni da Natale senza stress, dopo l’abbuffata di shopping cittadino che ti tocca fare per preparare i doni da mettere sotto l’albero, lo stress ti sarà piombato addosso come uno zaino colmo prima dell’Inter Rail. E con lo stress anche le polveri inquinanti diffuse soprattutto in questi giorni. Tutto questo prima ancora di incominciare la ...

Ecco Come prevenire e curare le labbra secche e screpolate con il freddo in inverno : Con il freddo e l’inverno che si avvicina sempre di più, il fastidio delle labbra secche e screpolate tende ad aumentare. Le labbra sono esposte agli elementi naturali, come sole, vento, aria fredda e secca, che possono contribuire a renderle secche e screpolate. Il fastidio può presentarsi in qualsiasi momento dell’anno, ma può peggiorare nei mesi invernali. L’aria asciutta in casa, il vento e le condizioni di maltempo esterne possono ...