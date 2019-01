Col premio dell' Eredità giovane archeologo reggiano scopre il Teatro dell' ultima tragedia

Addio a Michel Legrand - tre volte premio Oscar per le sue Colonne sonore : Il compositore, pianista e direttore d’orchestra è stato autore delle musiche di oltre 150 film ed è stato premiato...

I poster del Premio Renner Colorano d'azzurro Bologna : Emozione e scienza». Un colore, in effetti, può dirti se stai male o se stai bene. Parlarti, attraverso la sua composizione chimica, di tecniche e tecnologie scoperte o inventate dall'uomo. Può farti ...

Aspen Institute Italia : un premio per ricerca e Collaborazione scientifica tra Italia e Stati Uniti : L’Aspen Institute Italia, che ha come missione l’internazionalizzazione della leadership imprenditoriale, politica e culturale del Paese, promuove l’edizione 2019 del proprio premio: lo rende noto l’Agenzia Spaziale Italiana. Lo scopo è onorare una ricerca nell’ambito delle scienze naturali, teoriche o applicate, frutto della collaborazione tra scienziati e/o organizzazioni di ricerca Italiane e degli Stati Uniti. Le informazioni ...

Olio : Premio ErCole Olivario 2019 - aperte le iscrizioni : Roma, 2 gen. (Labitalia) - L’Ercole Olivario guarda al 2019 e per la sua prossima edizione, la nu[...]

Elisa Isoardi sbarca in terza serata Col premio Louis Braille : Abbandonati i fornelli de La Prova del Cuoco ed appeso il grembiule di scena, Elisa Isoardi ha indossato l'abito lungo per salire sul palco della ventitreesima edizione del Premio Louis Braille, l'evento organizzato dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti in cui vengono celebrate personalità e istituzioni che nell'anno appena trascorso si sono dimostrate solidali con le cause della categoria. La serata, che andrà in onda il ...

Fontana - premio dal Coni. Merita il "Collare d'oro" - il massimo per gli sportivi : A fare gli onori di casa il presidente del Coni, Giovanni Malagò , che ha sottolineato i successi raggiunti dallo sport italiano nell'ultimo anno culminato con i Giochi olimpici invernali di ...

Premio Milita 2018 al cirColo magistrati : ANSA, - ROMA, 18 DIC - Conto alla rovescia per l'assegnazione del Premio Milita 2018. Il prestigioso riconoscimento dedicato a una delle figure più emblematiche e rappresentative del volley regionale, ...

Bari - IX edizione del Premio Internazionale di San NiCola diretto da Simona De Tullio. : ... un Premio che porta il nome della città di Bari per il mondo.Il Premio vede il patrocinio del Municipio2, dello Csen Puglia e dela Consolato Usa di Napoli..

Premio speciale Remigio Paone per Gaetano Cerrito - uomo di spettaColo - cultura e impegno sociale : Premio speciale Remigio Paone per Gaetano Cerrito, uomo di spettacolo, cultura e di grande impegno sociale: giovanissimo gira l'Italia come presentatore e press agent, con i più grandi nomi dello ...

Nuovo premio al femminismo di Viola Davis - da nera e povera a star in lotta per le donne di Colore (video) : premio Oscar ed Emmy, arrivati in età adulta dopo una carriera tutta in salita, Viola Davis ha ricevuto un ennesimo riconoscimento del suo talento sul palco dell'evento Women in Entertainment Power 100 di The Hollywood Reporter per l'edizione 2018. E l'occasione si è trasformata nell'ennesimo discorso motivazionale dell'attrice contro le discriminazioni ad Hollywood. Ritirando il suo premio, la Annalise Keating de Le Regole del Delitto ...

Romano Fenati - i tifosi protestano : annullato il premio previsto per il pilota asColano : I tifosi della Samb contro Romano Fenati, il Coni provinciale di Ascoli non premierà il pilota con il riconoscimento previsto per il secondo posto nel mondiale di Moto3 del 2017 Romano Fenati, dopo il clamore suscitato dalla sua pinzata al freno del rivale Stefano Manzi è stato escluso dal mondiale di Moto3 e squalificato fino all’anno prossimo, non riceverà il premio che era stato previsto per lui dal Coni provinciale di Ascoli. Il ...

Protestano i tifosi Samb : slitta il premio per l'asColano Fenati : Che dovrebbe essere quella del Galà dello sport, l'11 dicembre al teatro Ventidio Basso di Ascoli. Al di là di opportunismo e campanilismo resta la sensazione di un'altra occasione persa per usare il ...

Musei : ELITE vince il premio “Mecenati del XXI SeColo 2018” : Sono stati annunciati a Bruxelles, alla presenza del Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, i nominativi dei vincitori dei Corporate Art Awards MECENATI DEL XXI Secolo, i premi ideati da pptArt per identificare, valorizzare e promuovere le eccellenze del mecenatismo istituzionale, aziendale e privato a livello internazionale. ELITE ha vinto il prestigioso premio per l’edizione di “Rivelazioni” dedicata al Museo e Real Bosco di ...

Arte e azienda creano il premio del Parlamento Europeo 'Mecenati del XXI seColo' : Fra Arte ed economia il legame è sempre stato molto stretto ed il fenomeno del mecenatismo, particolarmente diffuso nei secoli in Italia, lo dimostra avendo tracciato un vero e proprio orientamento. Il Parlamento Europeo si è fatto interprete di un'importante eredità e insieme a PptArt, acronimo di Power Point Art, ha lanciato il contest internazionale "Mecenati del XXI secolo" al quale hanno pArtecipato artisti di ogni pArte del mondo e giganti ...