Clamoroso | arbitro insulta il portiere | il presidente ritira la squadra NOME e DETTAGLI

Espulsione Fabian Ruiz - le ‘prove’ del Clamoroso errore dell’arbitro [FOTO] : “Questo è il fallo di mano di Fabian Ruiz che ha causato il secondo giallo”, con questo tweet il Napoli ha manifestato tutto il disappunto dopo l’Espulsione nella gara di campionato contro il Milan. L’anticipo serale si è concluso sul risultato di 0-0 ma la partita è stata condizionata dal clamoroso errore dall’arbitro. Espulsione inventata e furia del Napoli che dovrà rinunciare al calciatore nel match contro ...

Juventus - ci risiamo : Clamoroso rigore non fischiato al Milan - altro regalo dell’arbitro [FOTO] : rigore JUVE-Milan – Si è conclusa la finale valida per la Supercoppa, si sono affrontate Juventus e Milan, successo per la squadra di Massimiliano Allegri grazie alla rete messa a segno da Cristiano Ronaldo nel finale. Partita non entusiasmante per i bianconeri che hanno vinto contro una squadra nettamente inferiore, divario tecnico che però non si è visto in campo. In più altro clamoroso aiuto arbitrale, rigore incredibile non ...

Furia Preziosi : 'Rigore Clamoroso su Pandev - arbitro in malafede'. Cairo : 'C'è ancora sudditanza psicologica' : Il giorno dopo Roma-Genoa il presidente del club rossoblu Enrico Preziosi è una Furia per il rigore non concesso per il fallo su Pandev: 'A me interessa - aggiunge a Radio Anch'io lo sport - che era ...