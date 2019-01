Città unica Emesso nuovo regolamento comunale per autorizzare gli eventi pubblici

Reddito cittadinanza : ultime bozze - comunicazioni Inps e cessazione anche al primo rifiuto : Il Governo è ancora al lavoro per riuscire a dare attuazione al maxi decreto che contiene il Reddito di cittadinanza . Spunta l'ipotesi di uno slittamento dei tempi previsti poiché all'interno del governo costituito da Movimento 5 Stelle e Lega è necessario stabilire parametri che possano essere condivisi da tutti. Sembra che ci sia un tesoretto di circa 400 milioni e che gli esponenti del nostro governo vogliano investire tale somma in modi ...

Reddito di cittadinanza - le ultime bozze : le comunicazioni Inps - la cessazione per chi rifiuta offerte di lavoro dopo 12 mesi : Confermati gli incentivi alle imprese, ipotesi di una campagna mirata dell’Inps, regolamentazione delle offerte di lavoro che sarà possibile rifiutare (con perdita dell’assegno al primo no dopo un anno). Sono le ultime novità che trapelano dal governo, al lavoro sul decreto che introdurrà le regole per ottenere il Reddito di cittadinanza mentre si cerca una occupazione o per lasciare in anticipo il lavoro con ‘quota 100’. ...