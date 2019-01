Cina | vaccini senza controlli L’ultimo caso | dosi scadute a 145 bambini “Verificato

ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 gennaio 2019)vendutiessere stati testati oppure già scaduti. È il fenomeno che da anni si sta verificando ine che il governo sta cercando di arginare, ma con scarsi risultati. L’ultimo episodio, secondo quanto riportato dal sito Asia News, risale a inizio gennaio. Almeno 145di Jinhu fra i tre mesi e i quattro anni hanno ricevutoanti poliomielite scaduti, riportando diversi sintomi collaterali. In molti, circa un centinaio, dal giorno di somministrazione hanno manifestato febbre, sfoghi, raffreddore e vomito. Il problema, secondo Avvenire che riporta la vicenda, sarebbero i: solo il 5% dei campioni viene infatti verificato.Dopo l’ultimomolti genitori sono scesi in piazza. Padri e madri delle piccole vittime hanno protestato davanti alle sedi delle istituzioni e davanti al Centro sanitario di Lichen per chiedere spiegazioni e ...