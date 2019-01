Ciclocross - Coppa del Mondo Hoogerheide 2019 : Lucinda Brand centra la terza vittoria stagionale - indietro Arzuffi e Lechner : Si è conclusa la prova Elite femminile per la nona e ultima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclocross. Ad Hoogerheide (Olanda) la vittoria è andata all’olandese Lucinda Brand, capace di superare le condizioni del tracciato molto impegnative a causa della pioggia e delle basse temperature e di centrare la terza vittoria della propria stagione. L’olandese Marianne Vos, che ha chiuso terza, si è imposta nella classifica ...

Ciclocross - Coppa del mondo Hoogerheide 2019 : successi belgi nelle gare giovanili - quarto l’azzurro Jakob Dorigoni : Inizia nel segno del belgio la tappa di Coppa del mondo di Ciclocross in corso ad Hoogerheide, in Olanda, con ben due successi dei corridori di casa nelle gare giovanili. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio i risultati della mattinata. Iniziamo dalla gara junior, vinta da Witse Meeussen, classe 2001 che realizza il miglior tempo negli ultimi due giri, con una proiezione che lascia di sasso tutti i principali avversari, chiudendo la prova ...

Ciclocross - Coppa del mondo Hoogerheide 2019 : successi belgi nelle gare giovanili - quarto l’azzurro Jakob Dorigoni : Inizia nel segno del belgio la tappa di Coppa del mondo di Ciclocross in corso ad Hoogerheide, in Olanda, con ben due successi dei corridori di casa nelle gare giovanili. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio i risultati della mattinata. Iniziamo dalla gara junior, vinta da Witse Meeussen, classe 2001 che realizza il miglior tempo negli ultimi due giri, con una proiezione che lascia di sasso tutti i principali avversari, chiudendo la prova ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Hoogerheide 2019 : squadra azzurra in cerca di conferme ad una settimana dai Mondiali - Jakob Dorigoni e Alice Arzuffi le punte : La Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclocross è pronta a vivere il suo epilogo. Dopo la tappa francese di Pont-Chateau, il massimo circuito internazionale si sposta a Hoogerheide, piccolo centro olandese nella regione del Brabante Settentrionale molto vicino al confine con il Belgio, per il nono e ultimo appuntamento del calendario. La Nazionale italiana sarà presente con tredici atleti e cercherà di trovare le migliori sensazioni possibili ad una ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Pont-Chateau 2019 : terzo podio stagionale per Jakob Dorigoni - Alice Arzuffi e Gioele Bertolini in crescita per i Mondiali : Si è disputata interamente nella giornata di ieri l’ottava e penultima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclocross. Sul tracciato francese di Pont-Chateau sono arrivati diversi risultati positivi per la Nazionale azzurra, che può guardare con fiducia ai prossimi appuntamenti. Nella settimana a venire il massimo circuito internazionale chiuderà i battenti con la tappa di Hoogerheide (Olanda), mentre dal 2 al 3 febbraio andranno in ...

Ciclocross : Marianne Vos conquista la Coppa del Mondo : Nell'ottava tappa della Coppa del Mondo di Ciclocross, decisivo successo dell'olandese, che supera la connazionale Denise Betsema

Ciclocross - Coppa del Mondo Pont-Château 2019 : tripletta belga - si impone Wout Van Aert : Finalmente arriva il momento di esultare per Wout Van Aert. In una giornata tutta a tinte del Belgio per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Ciclocross, che si è spostata in terra francese a Pont-Château, trionfa il campione del Mondo che si impone nello scontro diretto con il leader della classifica Toon Aerts. Sul podio troviamo anche Michael Vanthourenhout. Partenza a tutta e calo sul finale per Gioele Bertolini: l’azzurro chiude ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Pont-Château 2019 : Marianne Vos vince e si aggiudica la classifica finale - sesta Alice Arzuffi : Un trionfo che vale anche il successo finale, con una gara di anticipo. Marianne Vos, fenomeno olandese, si aggiudica la tappa della Coppa del Mondo di Ciclocross in quel di Pont-Château e mette le mani sulla classifica generale quando manca una prova alla conclusione. Dominio in lungo e in largo per l’atleta della CCC-Liv, al quarto successo in stagione. Battute le connazionali Denise Betsema (Marlux-Bingoal) e Maud Kaptheijns (Team ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Pont-Chateau 2019 : Jakob Dorigoni terzo tra gli Under23! Vince ancora Pidcock - tra gli Junior si impone Nys : Azzurri brillanti nelle categorie giovanili a Pont-Chateau (Francia), dove si sta svolgendo l’ottava tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclocross. Tra gli Under23 altra grande prova del campione italiano Jakob Dorigoni, che centra un ottimo terzo posto. Il 20enne della Selle Italia Guerciotti ha confermato ulteriormente le sue qualità, salendo per la terza volta in stagione sul podio nel circuito e dando un chiaro segnale in vista dei ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Pont-Chateau 2019 : Eva Lechner e Alice Arzuffi da podio - Jakub Dorigoni ci prova tra gli Under 23 : Riprende dalla Francia la Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclocross. Dopo tre tappe consecutive in Belgio, il massimo circuito internazionale si sposta a Pont-Chateau, piccolo centro abitato vicino Nantes nella regione della Loira, per l’ottavo e penultimo appuntamento del calendario. Il circuito di Coet-Roz è uno dei percorsi più noti del panorama mondiale e ha ospitato gli Europei nel 2016 e i Mondiali nel lontano 2004. L’Italia sarà ...

Ciclocross - Coppa del Mondo 2019 : Mathieu van der Poel incontenibile a Zolder - bel sigillo di Marianne Vos : A Santo Stefano si torna in sella per la settima tappa della Coppa del Mondo di Ciclocross, lo spettacolo non è mancato a Zolder (Belgio) dove si è gareggiato a tre giorni di distanza dall’appuntamento di Namur. Mancano solo due prove al termine del circuito itinerante che si concluderà il 20-27 gennaio con le gare di Pont-Chateu (Francia) e Hoogerheide (Paesi Bassi). MASCHILE: Mathieu van der Poel si conferma padrone indiscusso del ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Zolder 2018 : si corre il giorno di Santo Stefano - ci prova l’Italia : Non c’è pausa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Ciclocross 2018-2019: neanche le vacane natalizie fermano il fuoristrada. Il massimo circuito internazionale torna in scena a pochi giorni dalla trasferta di Namur: si resta in Belgio, nella nota località di Zolder, che ha ospitato nel 2016 i Mondiali per la specialità (gli italiani la ricorderanno soprattutto per il lontano 2002, quando Mario Cipollini si impose nella prova iridata ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Zolder 2018 : i convocati dell’Italia. Arzuffi - Toneatti e Dorigoni puntano al podio : Nove azzurri parteciperanno alla settima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclocross, che si svolgerà mercoledì 26 dicembre a Zolder (Belgio). Dopo i buoni risultati ottenuti nelle ultime tappe i nostri portacolori sono pronti a chiudere in bellezza questo 2018 e centrare l’obiettivo podio. Partiamo dalla gara femminile dove troveremo Alice Maria Arzuffi, Eva Lechner e Francesca Baroni. Arzuffi punta a tornare sul podio dopo il terzo ...

Ciclocross - Coppa del Mondo Namur 2018 : vince van der Poel - secondo van Aert. 15° Gioele Bertolini : L’olandese Mathieu van der Poel ha centrato la quarta vittoria consecutiva in Coppa del Mondo di Ciclocross, alzando le braccia al cielo anche a Namur, in Belgio, sede della sesta tappa del circuito maggiore: il campione europeo ha dato oltre un minuto a tutti gli avversari, andando a precedere due padroni di casa, ovvero Wout van Aert, secondo, e Toon Aerts, terzo. Quindicesimo l’unico azzurro in gara, Gioele Bertolini. In ...