Chievo-Fiorentina 3-4 | la Viola rivede la zona Europa

Pioggia di gol e polemiche in Chievo-Fiorentina : Sette gol, tre pali, due rigori, un'espulsione ed emozioni a non finire: la Fiorentina espugna il Bentegodi di Verona battendo il Chievo con un pirotecnico 4-3 e torna a sperare per un posto in Europa.

La Fiorentina batte il Chievo : La Fiorentina ha sconfitto il Chievo per 4-3 al Bentegodi nel match valido per il 21° turno di serie A . Dopo i gol di Muriel, 4', e Benassi, 26', nel primo tempo è decisiva la doppietta di Chiesa , ...

Chievo-Fiorentina - spettacolo al Bentegodi : 3-4 - passano i Viola all'ultimo respiro : Sette gol, tre pali, due rigori, un’espulsione ed emozioni a non finire: la Fiorentina espugna il Bentegodi di Verona battendo il Chievo con un pirotecnico 4-3 e torna a sperare per un posto in Europa. Protagonisti nel bene e nel male Benassi e Chiesa. Il centrocampista segna il suo settimo gol stag

Serie A - Chievo-Fiorentina 3-4 : che show al Bentegodi - decide la doppietta di Chiesa : VERONA - Grande spettacolo al Bentegodi nell'anticipo dell'ora di pranzo della 21ª giornata. La Fiorentina vince a Verona contro il Chievo 4-3 dopo una partita davvero incredibile: gol, Var, ...

Chievo-Fiorentina : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale FINALE 3-4 : Al Chievo non bastano un eterno Pellissier e tanta grinta per battere la Fiorentina, Chiesa espugna il Bentegodi La Fiorentina trova i tre unti al termine di una partita incredibile costellata da sette gol. La terza rete in due partite di Muriel da subito il vantaggio ai viola, non si fa attendere la risposta del Chievo che trova subito un palo con Stepinski e il gol del pareggio con Giaccherini che verrà poi annullato dal VAR. La Fiorentina ...

Chievo-Fiorentina 3-4 : la Viola ritrova il successo : Emozionante sfida allo Stadio Bentegodi con ben 7 resti tra Chievo e Fiorentina. Dopo 4 minuti passano in vantaggio gli

VIDEO Chievo-Fiorentina 3-4 - Highlights - gol e sintesi della partita. Sfida pirotecnica - doppietta Chiesa : La Fiorentina espugna per 3-4 il campo del Chievo nel lunch match della 21ma giornata della Serie A di calcio al termine di una partita pirotecnica. Doppio vantaggio toscano con Muriel e Benassi (in mezzo annullato il pari a Giaccherini), poi i veneti accorciano con Stepinski. Nella ripresa pari di Pellissier su rigore e Fiorentina in 10, ma i viola ribaltano la partita con la doppietta di Chiesa (in mezzo altro rigore fallito da Pellissier). A ...

E’ una Fiorentina tutta cuore e… Chiesa - poker esterno al Chievo : gialloblù sempre più ultimi : Gol ed emozioni al Bentegodi, con i viola che si prendono i tre punti nonostante l’inferiorità numerica arrivata per l’espulsione di Benassi La Fiorentina torna ad assaporare il gusto della vittoria, lo fa in casa del Chievo Verona che non riesce a sfruttare la superiorità numerica arrivata intorno all’ora di gioco per espulsione di Benassi. Paola Garbuio/LaPresse Un successo voluto ed ottenuto per gli uomini di Pioli, ...

Calcio - anticipo Chievo-Fiorentina 3-4 : 14.40 La Fiorentina batte 4-3 il Chievo. Primo tempo spezzettato.La Fiorentina va in gol con Muriel al 4'. Il Chievo realizza al 13' con Giaccherini,ma il Var annulla.Al 26'raddoppia Benassi per la Viola, ma Stepinski di testa accorcia le distanze (38').Nella ripresa madornale mani in area di Benassi che è espulso: rigore Chievo e Pellissier pareggia.Al 67'traversa di Chiesa che poi segna in solitaria (79')segue una traversa di Muriel e un ...

Chievo-Fiorentina - che partita! Gol e spettacolo - colpo grosso con il brivido per i viola [FOTO] : 1/28 Foto LaPresse ...

Chievo-Fiorentina 3-4 - le pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/28 Foto LaPresse ...

Chievo Fiorentina 2-2 LIVE : il risultato in diretta. Pari di Pellissier - espulso Benassi : Chievo-Fiorentina 2-2 LIVE 4' Muriel, F,, 26' Benassi, F,, 38' Stepinski, C,, 60' rig. Pellissier, C, Chievo, 4-3-1-2, : Sorrentino; Depaoli, Tomovic, 30' Cesar,, Rossettini, Jaroszynski; Leris, 70' ...

Chievo-Fiorentina 2-2 La Diretta Pari di Pellissier su rigore. Viola in 10 : Il Chievo torna in campo dopo la sconfitta di Torino nel posticipo del lunedì sera contro l'inarrivabile Juventus, e si gioca nel match domenicale delle ore 12.30 le oramai sempre più flebili chance ...

Chievo-Fiorentina 2-2 : risultato e diretta live : Chievo-Fiorentina, 21ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino