Chi sono i 13 minori a bordo della Sea Watch Blitz di tre parlamentari sulla nave

Migranti : il più piccolo ha 14 anni - ecco Chi sono i 13 minori sulla Sea watch 3 (2) : (AdnKronos) - E la Procura dei minori, guidata da Caterina Ajello, dopo le prime verifiche ha scritto ai ministri dell’Interno e delle infrastrutture, Matteo Salvini e Danilo Toninelli, per chiedere “lo sbarco immediato” dei ragazzi. “Atteso che i suddetti minori si trovano in territorio dello Stato

Sea watch : blitz parlamentare a bordo : "Fare sbarcare tutti subito!". Salvini : "Ci sono prove - ong mette a risChio vite" : Riccardo Magi, Nicola Fratoianni e Stefania Prestigiacomo hanno aggirato il veto di Salvini. Che accusa: "Le associazioni umanitarie commettono crimini per fare battaglia politica". I deputati con un gommone a noleggio sono riusciti a salire sulla nave al largo di Siracusa per...

Ornella Vanoni e Toto Cutugno/ Ora o mai più - battibecChi e scontri : "Non sono rimbambita…" : Ornella Vanoni è tornata in televisione come coach della seconda edizione di Ora o mai più, in onda il sabato sera su Rai 1.

Quali sono i Giorni della Merla e perché si Chiamano così : La fine di Gennaio è legata a una tradizione nota: la leggenda dei tre Giorni della Merla. Ma Quali sono questi Giorni e perché vengono ricordati con questa accezione? Si tratta una affascinante leggenda antica. I Giorni della Merla sono gli ultimi tre Giorni di Gennaio: il 29, il 30 e il 31 Gennaio. Si racconta che un tempo, durante quelle giornate, a Milano vi furono temperature fredde e rigide: la città era imbiancata e tutti i suoi ...

SChianto sul ghiacciaio : sono sette le vittime - arrestato pilota francese : Il ghiacciaio del Rutor trasformato in uno scenario di guerra. I resti dell'elicottero sparsi in un raggio di quattrocento metri e gli ultimi due dispersi, un belga di 51 anni e un francese di 59 anni, allievi dell'aereo da turismo coinvolto nello scontro, ritrovati senza vita sotto la neve, a 50 metri dai rottami.È salito a sette vittime e due feriti gravi il bilancio della tragedia in Valle d'Aosta, dove venerdì pomeriggio prima delle 16 il ...

Gli Ex Otago arrivano a Sanremo. Mai visti? Ecco Chi sono i componenti della band : , Continua a leggere dopo la foto, Bisognerà aspettare altri tre anni per l'uscita di un nuovo lavoro degli Ex Otago: nel 2014 viene inciso In capo al mondo, un disco in cui la band suona strumenti ...

“Mio padre ha un lavoratore in nero - l’ho scoperto e mi sono incazzato” : Di Battista e le sue diChiarazioni che stanno facendo discutere : “Questa mattina mi ha chiamato mio papà e mi ha detto che era stato avvicinato da Filippo Roma che gli ha fatto alcune domande in merito alla piccola impresa di famiglia“. Lo dice Alessandro di Battista in un video su Fb in cui spiega di aver saputo che nell’azienda di famiglia c’era un lavoratore in nero. “Ho chiesto a mio padre: ‘Papà, è tutto a posto? Io ora mi rimetto un po’ in pista anche se non da ...

Ex Otago : Chi sono. Carriera e componenti del gruppo : Gli Ex Otago nascono a Genova nel 2002 nell’ambito del genere indie ed indie pop. Agli inizi sono un trio acustico: Maurizio Carucci, Alberto Argentesi e Simone Bertuccini, evolvono in seguito in una vera e propria band che ad oggi è composta da cinque membri. Ai fondatori Carucci e Bertuccini si uniscono Olmo Martellacci, Francesco Bacci e Rachid Bouchabla. ‘’Otago – hanno spiegato i componenti della band in un’intervista – è il ...

Julen trovato morto nel pozzo - Chi sono gli 8 'angeli minatori' che hanno provato a salvarlo : Il piccolo Julen è stato trovato morto nel pozzo in cui era caduto lo scorso 13 gennaio. Nessuna strada è rimasta intentata per provare a salvare la vita al bambino di due anni: per tirarlo fuori dal ...

Australian Open – Kvitova - sconfitta e lacrime… di gioia : “ho risChiato il ritiro - oggi sono qui e non riesco a crederci…” : Petra Kvitova in lacrime dopo la sconfitta nella finale degli Austarlian Open contro Osaka: la tennista ceca ricorda l’aggressione subita nel 2016 e omaggia il suo ritorno in una finale Slam Niente favola per Petra Kvitova. La tennista ceca, accoltellata alla mano da un rapinatore sul finire del 2016, ha sognato di coronare il suo ritorno al top nel tennis firmando la doppietta Australian Open e n°1 WTA. Sulla sua strada però, una ...

SChianto sul Rutor - i morti sono 7 : E' salito a 7 il bilancio dei morti dell' incidente avvenuto ieri sotto il Rutor tra un ultraleggero da turismo e un elicottero impegnato nel servizio di eliski. sono stati recuperati poco fa e ...

Diabete e personalità : alcune donne sono meno a risChio : Una ricerca basata sui dati della Women’s Health Initiative ha rilevato che tratti positivi della personalità, come l’ottimismo, possono ridurre il rischio di sviluppare il Diabete di tipo 2: i risultati sono pubblicati su “menopause”, la rivista della North American menopause Society (Nams). Predisposizione genetica, obesità e sedentarietà sono tra i fattori di rischio per il Diabete, ma non sarebbero gli unici: finora ...