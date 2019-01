Beautiful Anticipazioni 28 gennaio 2019 : Taylor Chiede perdono a Bill : La dottoressa abbassa l'arma puntata verso lo Spencer e pentita per quello che ha fatto, gli chiede scusa.

Beautiful - spoiler al 3 febbraio : Bill Chiede a Taylor di annullare il matrimonio : Lunedì 28 gennaio inizierà una nuova settimana con la longeva soap opera americana, 'Beautiful', che regalerà nuove sorprese ai milioni di telespettatori italiani. L'attenzione principale viene rivolta intorno al personaggio di Bill, poichè vi sono degli sviluppi importanti in merito alla persona che ha sparato contro l'editore. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno fino a domenica 3 febbraio svelano che Taylor ammette di essere stata lei a ...

Chi è Taylor Mega : età - fidanzato e altezza dell’ex di Briatore : Chi è Taylor Mega: età, fidanzato e altezza dell’ex di Briatore Taylor Mega: carriera e biografia, chi è Taylor Mega ha 24 anni ed è nata a Carlino, in provincia di Udine. I suoi genitori sono entrambi allevatori di tacchini e la bella ragazza è cresciuta in campagna in una famiglia molto umile. Insieme alla sorella Jade ha deciso di lasciare la città e di fare carriera grazie alla tv e ai social. Taylor Mega: i followers su ...

Taylor Mega : ospite di Pomeriggio 5 fa una diChiarazione choc : Pomeriggio 5: la pesante dichiarazione di un ospite su Taylor Mega Taylor Mega è una delle concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La ragazza è diventata nota dopo aver avuto un flirt durato poco con Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci. A L’Isola sembra essere scoppiato il ‘Mega-gate’ per la presunta volontà di ritirarsi dal gioco dopo tre settimane. Durante il dibattito avvenuto a ...

Isola dei famosi - Taylor Mega sotto processo. 'Brava' - clamoroso : Chi è l'unico vip che la difende : È Taylor Mega la prima 'processata' all' Isola dei famosi . La bella influencer di Instagram è già in nomination e Alessia Marcuzzi nel corso della prima puntata le ha subito chiesto di chiarire una ...

Isola dei famosi - Taylor Mega sotto processo. "Brava" - clamoroso : Chi è l'unico vip che la difende : È Taylor Mega la prima "processata" all'Isola dei famosi. La bella influencer di Instagram è già in nomination e Alessia Marcuzzi nel corso della prima puntata le ha subito chiesto di chiarire una frase pronunciata alla vigilia del reality di Canale 5, in cui la ex di Flavio Briatore anticipava che

Isola dei famosi 2019 - Chi è Taylor Mega. La bomba sexy che fa infuriare la Marcuzzi : Poi torno e conquisto il mondo". I tempi prestabiliti non piacciono alla conduttrice Alessia Marcuzzi , neppure alle sue opinioniste, Alda D'Eusanio e Alba Parietti, che le fa un lungo 'cazziatone'. "...

Taylor Mega prima e dopo i ritocChini estetici : l’eclatante trasformazione della naufraga de L’Isola dei Famosi [GALLERY] : Taylor Mega, neo naufraga de L’Isola dei Famosi 14, è rifatta? La bellissima fidanzata di Tony Effe prima e dopo l’intervento del chirurgo estetico Taylor Mega, nonostante il suo successo sui social network, vuole tentare anche di sfondare nel mondo dello spettacolo. La bellissima ex fiamma di Briatore, Corona e Sfera Ebbasta è una delle protagoniste de L’Isola dei Famosi 14. dopo la sua prima apparizione in tv però, ...

Isola - il web incastra Taylor Mega : foto "prima e dopo" i ritocChini : Circolano in rete alcuni scatti che ritrarrebbero la influencer friulana così come era alcuni anni fa. Saranno attendibili?

Isola dei Famosi – Chi è il fidanzato di Taylor Mega? Tony Effe - trapper della Dark Polo Gang tra ghiaccio e… Bufu [GALLERY] : Tony Effe il chiacchierato fidanzato della concorrente dell’Isola dei Famosi Taylor Mega: membro della Dark Polo Gang con un passato da attore Fra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019 spicca la splendida Taylor Mega. La modella italiana, salita alla ribalta delle cronache rosa per un presunto flirt con Briatore, ha guadagnato molto in fretta grande popolarità. La 24enne friulana, seguitissima sui social, è finita al centro di ...

Taylor Mega/ Chi è la fidanzata di Tony Effe della DPG che 'odia litigare' - Isola dei famosi 2019 - : La modella Taylor Mega, fidanzata con Tony Effe della Dark Polo Gang, è una dei concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei famosi, in onda su Canale 5.

