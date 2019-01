C' è posta per te | le figlie rifiutano la mamma e polemizzano sui social con la conduttrice

C’è posta per Te : la storia di Roberto e Angela indigna il pubblico. Il presunto tradimento al centro della discussione : C’è Posta per te, la storia di Roberto e Angela: il presunto tradimento che ha acceso la discussione sul web La storia di Roberto e Angela a C’è Posta per te ha decisamente indignato... L'articolo C’è Posta Per Te: la storia di Roberto e Angela indigna il pubblico. Il presunto tradimento al centro della discussione proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

C'è posta per te : è morto lo zio dei tre ragazzi della storia di ieri - a comunicarlo uno dei tre nipoti…Leggi per saperne di piu : ieri sera la storia di Antonio, Salvatore, Michele, loro zio e il padre che li ha abbandonati è stata tra le più commentate sui social. I tre fratelli hanno ricevuto centinaia di complimenti e le...

Ascolti tv di ieri : C'è posta per te domina - 15.8% di share per lo show di Amadeus : Gli Ascolti tv del sabato sera di Canale 5 sono stati soddisfacenti. C’è posta per te, programma ideato e condotto da Maria De Filippi, ha vinto il prime time contro la seconda puntata di Ora o mai più. Lo show musicale tramesso su Rai1, con protagonista Amadeus nelle vesti di conduttore, ha ottenuto una percentuale di share inferiore a quella della passata settimana. Le storie commoventi di C'è posta per te sono state guardate da 5.457.000 ...

C'è posta per te - lo sfregio della ragazza a Fedez : "Nemmeno se viene qui lui in persona" - boati del pubblico : A C'è posta per te di Maria De Filippi aleggia il fantasma di... Fedez. Il punto è che una madre ha scritto alla redazione di Canale 5 per cercare di riappacificarsi con le sue tre figlie, Salvatrice, Rossana e Desirèe, le quali però non hanno neppure voluto aprire la busta della donna. Per questo h

C'è posta per te - la durissima legge di Maria De Filippi : un massacro per Amadeus e Ora o mai più : Niente da fare, vince sempre Maria De Filippi. Si parla dello share raccolto da C'è posta per te sabato 26 gennaio su Canale 5. Per quanto in lieve calo rispetto alla prima puntata, le cifre sono mostruose e Mediaset può brindare ancora: lo spettacolo ha raccolto il 28,6% di share, pari a 5.457.000

C'è posta per te - Marco Bocci in studio? Il raptus piccante di Laura Chiatti : occhio alla foto : A C'è posta per te di Maria De Filippi , nella puntata trasmessa su Canale 5 sabato 26 gennaio, tra gli ospiti vip ecco Marco Bocci , che con Laura Chiatti compone una delle coppie più affiatate d'...

C'è posta per Te - le figlie Salvatrice - Rossana e Dèsirèe non perdonano mamma Patrizia : «Maria fatti i c***i tuoi» : di Simone Pierini Nella puntata di ieri sabato 26 gennaio di ha perso la pazienza nei confronti delle tre figlia della signora Patrizia che hanno deciso di non perdonare la mamma e di non volerla ...

C'è posta per te - Roberto umilia Angela : scoppia la polemica sui social : Sabato 26 gennaio è andata in onda una nuova puntata di C'è posta per te, il programma condotto e ideato da Maria De Filippi. Durante la puntata di ieri sono state tante le storie che hanno emozionato il pubblico presente in studio ed i telespettatori da casa. Tra queste però c'è stata anche una che ha fatto particolamente infuriare il mondo dei social. Stiamo parlando della storia di Angela e Roberto. La ragazza, originaria di Palermo, ha ...

C’è posta per Te - Gerry Scotti in lacrime : ecco cosa è successo : Gerry Scotti è stato ospite di Maria De Filippi a “C’è Posta per Te”, perché era la sorpresa di Michele per il padre Francesco che da anni lotta contro l’artrite reumatoide degenerativa. Il conduttore si è commosso più volte ascoltando la loro storia e così si è lasciato andare ad un racconto molto personale sul padre scomparso.”Gli sfortunati sono quelli che non dedicano dei minuti ai propri figli – ha detto Gerry – ...

C'è posta per te - Angela è sterile e l'ex Roberto le rinfaccia di non poter avere figli. Ma è lei a chiedere perdono : A C'è posta per te durante l'ultima puntata dello show del sabato condotto da Maria De Filippi il pubblico si è diviso sulla storia di Roberto e Angela, una coppia di ex il cui...

C'è posta per te - Gerry Scotti ricorda il padre e scoppia a piangere : Gerry Scotti è stato ospite a "C"è posta per Te", il people show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, perché era la sorpresa di Michele per il padre Francesco che da anni lotta contro l'artrite reumatoide degenerativa. Quest"ultimo stima moltissimo il conduttore perché una "persona onesta e corretta". Scotti si è commosso più volte ascoltando la storia di un figlio che ha voluto esprimere tutto il suo amore per il padre. Durante la puntata ...

C'è posta per te - Maria de Filippi blocca la signora Maria Rosaria : «Dettagli troppo intimi». E il pubblico applaude : A Maria De Filippi ha raccontato la storia di Antonio, un uomo che ha scritto al programma di Canale 5 per incontrare la madre biologica Maria Rosaria . Quando la donna si è presentata in studio la De ...

C'è posta per te - Rossana deride la mamma e prende in giro la De Filippi dopo la puntata : Ieri sera, nel corso della terza puntata di C'è posta per te, è stata raccontata la storia di Patrizia, una donna siciliana, la quale ha chiesto aiuto alla trasmissione di Maria De Filippi per recuperare il rapporto con Rossana, Salvatrice e Desiree, le tre figlie con le quali ha interrotto i rapporti dopo che è stata costretta ad abbandonare il tetto coniugale, in quanto accusata di aver tradito suo marito dopo 25 anni di matrimonio. mamma ...