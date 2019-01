Catania | “gli studenti disabili dal 31 gennaio senza assistenza Soldi stanziati | ma non

ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 gennaio 2019) Sono tornati a scuola dopo le vacanze di Natale e hanno trovato una brutta sorpresa. Dal 312019 gli alunni contà dell’intera Città Metropolitana dinon avranno più a disposizione i trasporti scolastici, gli assistenti che li portano in bagno, gli operatori che li sostengono nella comunicazione e li aiutano anche a mangiare. Servizi essenziali che rischiano di scomparire. I genitori chiedono da settimane più chiarezza dalle istituzioni locali. “Per moltissimi alunniquesti servizi sono fondamentali per garantire il loro diritto allo studio – dice a ilfattoquotidiano.it Adriana Tomaselli, mamma di un ragazzo con autismo che frequenta il quarto anno di un istituto professionale – Essere costretti a fare a meno di questi diritti è allucinante, non possiamo vivere una vita del genere. Tutto questo a livello umano è inaccettabile, viviamo ...