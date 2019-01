Caso Diciotti | Di Battista | ' Salvini rinunci all' immunità'

Caso Diciotti - Alessandro Di Battista : “Salvini rinunci all’immunità” : L'esponente pentastellato Alessandro Di Battista, intervenuto a "Domenica Live" su Canale 5 ha risposto a una domanda sul voto in Senato del M5S sull'autorizzazione a procedere nei confronti del vicepremier Salvini per il Caso Diciotti: "Io credo che un sacco di persone che vogliono contrastare politicamente Salvini gli stiano facendo un favore".Continua a leggere

Matteo Salvini - l'accusa di Minzolini sul Caso Diciotti : "Ecco la tua colpa con i grillini" : Tra i leghisti più vicini a Matteo Salvini è un dato di fatto che il tentativo di volerlo processare da parte dei Tribunale dei ministri per il caso Diciotti sarà un bonus elettorale per le prossime Europee tanto inaspettato quanto generoso. Ma come sottolinea Augusto Minzolini sul Giornale, fa emer

Caso Diciotti - Salvini : "Evidente invasione di campo di giudici di sinistra" : Matteo Salvini come Silvio Berlusconi. Il Ministro dell'Interno e leader della Lega oggi era presente in piazza Oberdan a Milano ad un gazebo allestito dal suo partito. Rivolgendosi direttamente ai suoi sostenitori ha commentato con ironia la richiesta di autorizzazione a procedere che gli pende sulla testa: "Prendete le arance perché se mi portano a San Vittore...". Poi ha aggiunto di essere "tranquillo" ed infine è passato al contrattacco ...

Matteo Salvini - la chat segreta dei grillini sul Caso Diciotti : dobbiamo stare coi giudici : Ribollono, le chat dei 5 Stelle: il tema è quello dell'autorizzazione a procedere (o no) nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per la sua gestione del "caso Diciotti", la nave che fu tenuta per giorni nel porto di Catania con decine di migranti a bordo. Rivela il Corriere della Sera

Caso Diciotti - Salvini : "Invasione di campo di giudici di sinistra" | "Sea Watch? Stiamo valutando se denunciarli" : Il vicepremier sta pensando a una denuncia contro la Sea Watch per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, mentre l'Olanda risponde all'Italia: "Non prenderemo quei migranti"

Salvini sul Caso Diciotti : "Preparate le arance se vado a San Vittore. C'è un'invasione di campo di giudici di sinistra" : Migranti, i procuratori critici con la linea del ministro degli Interni: "Ingolfa i tribunali". La Corte d'appello di Salerno: "Sulle richieste d'asilo cresceranno i ricorsi". Il procuratore Saluzzo: "Pietà l'è morta"

Caso Diciotti - Berlusconi : su Salvini saremo garantisti. Il vicepremier : io tranquillo : Sulla vicenda Diciotti Matteo Salvini continua a dirsi «l'uomo più tranquillo del mondo, nel senso che sto facendo il Ministro e sto facendo quello che dovrebbe fare ogni buon italiano: ovverosia ...

Caso Diciotti - Silvio fa il garantista : "Noi siamo garantisti e continuiamo ad esserlo...''. Silvio Berlusconi, a L'Aquila per tirare la volata al candidato di centrodestra per la presidenza della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, risponde ...

Il Caso Salvini-Diciotti divide i Cinquestelle. Lui : 'Lo rifarei' : La decisione sull'autorizzazione al procedimento nei confronti del ministro dell'Interno sarà presa dopo aver ascoltato la giunta del M5s diviso tra favorevoli e contrari