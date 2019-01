Caos Venezuela | l' Europa si schiera con Guaidò e chiede le elezioni | contraria la Russia

Blastingnews

: Caos in Venezuela, si muove la Spagna: «Elezioni subito o riconosciamo Guaidó» - Corriere : Caos in Venezuela, si muove la Spagna: «Elezioni subito o riconosciamo Guaidó» - Corriere : Guaidó sfida Maduro, caos in Venezuela | Chi è l’ingegnere 35 enne leader «per caso» - repubblica : Venezuela nel caos, Guaidó si proclama presidente. Riconosciuto da Usa, Canada e dai Paesi dell'America latina [new… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Caracas,. In uno scenario di scontri, violenze,e repressioni, migliaia di persone scendono in piazza per protesta e chiedono la fine del governo del presidente Maduro. Il Paese è in una crisi profonda e la responsabilità viene attribuita al presidente in carica. La gente (non tutta) appoggia così il leader dell'opposizione, Juan, che si autoproclama presidente ad interim, in attesa di nuove. Lo scontro è acceso, il Paese si ritrova diviso politicamente, con due presidenti in carica, e militarmente, con l'esercito allo sbaraglio chiamato da entrambe le parti all'intervento.Anche il mondo si divide Non solo il, anche il resto del mondo è spaccato in due. Così alle Nazioni Unite lomento è chiaro ed esplicito. Francia, Spagna e Germania minacciano Maduro con un ultimatum: dovrà convocare leentro otto giorni o riconosceranno ...