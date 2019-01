Campania | tragedia a Cardito | trovato morto un bambino in casa

Blastingnews

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Un bimbo di 7 anni è statodentro, nel napoletano. La sorellina di 8 anni, invece, è stata ricoverata d'urgenza all'Ospedale Santobono di Napoli. Un terzodi 4 anni, fortunatamente, è statoilleso. Entrambi i bambini, raccontano i soccorritori, sono stati ritrovati con numerosi colpi sul volto e sul corpo. L'allarme sarebbe stato dato da qualcuno che avrebbe sentito le urla dei bambini provenienti dall'abitazione, così sono intervenuti i Carabinieri, i quali hanno immediatamente cominciato l'indagine per scoprire la causa della morte dele delle gravi ferite della sorellina. Attualmente, le cause della morte delnon sono ancora certe, ma secondo la versione della sorellina della vittima, il compagno della madre, si sarebbe accanito contro di loro armato di manico di scopa. L'uomo in questione è T.S.B. 24 anni, nato in Italia ...