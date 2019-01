Campania | arbitro al portiere senegalese | “Negro” Il presidente del Serino ritira la

ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 gennaio 2019) “Ho deciso dire la squadra dal campo perché non permetto a nessuno di calpestare la dignità dei miei ragazzi”. Donato Trotta,delCalcio 1928, ha spiegato così la decisione di allontanare dal campo i suoi giocatori dopo che l’aveva insultato ildella squadra, Gueye Ass Dia, durante la partita di Promozione campana contro il Real Sarno, mentre il match era sul 2-2. L’episodio – denunciato daldel club, ultimo in classifica nel Girone C – è accaduto sabato pomeriggio. Sulla vicenda, riferita da Il Mattino, indagano i carabinieri.“Sul vantaggio della mia squadra – ha scritto Trotta su Facebook – in un contrasto in area con fallo sul nostro, il guardialinee alza la bandiera più volte per segnalare il fallo ma l’già dall’inizio con arroganza e presunzione ...