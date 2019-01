Calendario scioperi gennaio 2019 | treni | scuola e medici Date e orari

termometropolitico

(Di domenica 27 gennaio 2019), ilIl nuovo anno è appena iniziato, ma per il mese disono già numerosi gliin programma. Tra questi alcune mobilitazioni di carattere nazionale che toccheranno molteplici settori: trasporti, sanità e. Oggetto dello sciopero: la manovra economica nei rispettivi campi di interesse.del Servizio Sanitario Nazionale hanno annunciato uno sciopero per il prossimo 25e una seconda giornata di mobilitazione “entro la prima settimana di febbraio” per ribadire “la bocciatura alla legge di bilancio”. Ad affermarlo l’Intersindacale, che raccoglie le maggiori sigle del comparto della dirigenza medica del Ssn. “La protesta si rende necessaria a fronte delle deludenti risposte alle richieste della categoria” affermano in una nota i ...