Calciomercato Tottenham: per Eriksen è lotta tra due club di Premier

lanotiziasportiva

: Psg, anche il Tottenham su Rabiot - - ItaSportPress : Psg, anche il Tottenham su Rabiot - - calciomercatoit : #Juventus, il #Tottenham ci prova per #Rabiot -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Manchester United e Chelsea sono al momento in vantaggio sul Real Madrid per aggiudicarsi il danese degli Spurs.Manchester United e Chelsea,/ Ilnon ha ancora sciolto le proprie riserve per quanto riguarda il futuro in panchina di Mauricio Pochettino. Una situazione d’incertezza che ha creato l’interesse da parte di alcuniper i propri migliori gioielli, a partire dal danese Christian(26).Secondo il ‘Sunday Express’, Manchester United e Chelsea sarebbero pronte a far follie pur di averlo con sé. E non solo: c’è anche il Real Madrid di Florentino Perez ancora in corsa e che starebbe preparando l’affondo con un’offerta di 55 milioni per ammirarlo al ”Bernabeu” nelle prossime stagioni.Il contratto discadrà tra 18 mesi, ma le ipotesi più concrete appaiono al momento quelle di ...