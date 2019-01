Calcio Serie D | il Savona riparte da Virdis | lo Stresa si inchina alla doppietta del

LIVE Juventus-Lazio Calcio - Serie A 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Juventus, posticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. La formazione di Simone Inzaghi, impegnata nella lotta per un posto in Europa, proverà a fare lo sgambetto alla capolista e a rallentare l’impressionante cammino dei bianconeri. Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno infatti raccolto diciotto vittorie e due pareggi in venti partite disputate e ...

Serie A Calcio oggi (27 gennaio) - orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming : Dopo i tre anticipi di ieri, e prima del Monday night di domani tra Empoli e Genoa, siamo pronti ad assistere a sei match valevoli per la 21esima giornata di Serie A 2018/19. Si inizierà all’ora di pranzo con un delicato ChievoVerona-Fiorentina, quindi alle ore 15.00 vedremo un Atalanta-Roma che metterà in palio punti pesantissimi a livello di zona Champions League, quindi Parma-SPAL e Bologna-Frosinone che rischia di essere già decisivo ...

Calcio - Serie A 2019 : Milan-Napoli 0-0 - le difese prevalgono sugli attacchi a San Siro : Termina 0-0 il confronto dello Stadio San Siro di Milano tra il Milan di Rino Gattuso e il Napoli di Carlo Ancelotti. Una partita in cui le difese hanno prevalso sugli attacchi e soprattutto i due portieri sono riusciti a fare la differenza con parate importanti in momenti topici del match. Una partita particolarmente tesa dove si devono registrare anche le espulsioni di Fabian Ruiz e di Ancelotti nei momenti finali del confronto. Un pari che, ...

Calcio - Serie A 2019 : tris del Sassuolo contro il Cagliari - Quagliarella da record contro l’Udinese : Giornata di anticipi quella odierna, valida per il ventunesimo turno del campionato di Calcio di Serie A. Al Mapei Stadium il Sassuolo si è imposto nettamente contro il Cagliari per 3-0. Le marcature sono state siglate da Manuel Locatelli al 9′, dal senegalese Khouma El Babacar al 49′ e da Alessandro Matri all’87’, grande ex del confronto. Una prestazione deludente dei sardi, al cospetto della formazione di Roberto De ...

Calcio femminile - Serie A : i risultati della 14giornata : La 14giornata di Serie A femminile è stata caratterizzata dalle vittorie di Juventus e Fiorentina , che consolidano la loro posizione in classifica e costringono il Milan , terzo, a fare altrettanto ...

LIVE Milan-Napoli Calcio - Serie A in DIRETTA : sfida di lusso a San Siro : Grande attesa per l’anticipo di questa sera tra Milan e Napoli, big match della 21ma giornata di Serie A. I rossoneri, orfani di Higuain, accolgono il nuovo arrivato Piatek, autore di una convincente prima parte di campionato con la maglia del Genoa e pronto a subentrare dalla panchina. Tra le fila partenopee ritrovano il campo gli squalificati Koulibaly e Insigne, oltre al rientrante Hamsik, mentre sarà ancora ai box Allan per via di ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : la Juventus travolge l’Orobica - vincono Fiorentina e Roma nella quattordicesima giornata : In attesa del posticipo domenicale delle ore 12.30 tra il Milan e il Sassuolo, andiamo a raccontarvi quanto accaduto nel quattordicesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A. La Juventus non si distrae e conquista comodamente i tre punti, superando 5-0 in trasferta il fanalino di coda Orobica. Le reti della formazione allenata da Rita Guarino sono state siglate da Valentina Cenoia al 19′, dal centrale difensivo svedese ...

CONSIGLI FANTACalcio Serie A / Attenzione alle possibili sorprese : le dritte per la 21giornata : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A, le nostre dritte per la 21giornata. Ecco chi schierare secondo noi in questo turno del campionato , oggi 26 gennaio 2019, .

LIVE Milan-Napoli - Serie A Calcio in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Si incontreranno due volte nel giro di 72 ore: Milan e Napoli si affronteranno sia in campionato che in Coppa Italia. Prima sfida oggi, sabato 26 gennaio, nel match valido per la ventunesima giornata della Serie A di calcio. La partita avrà inizio alle ore 20.45 e sarà trasmessa in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi assicurerà la DIRETTA LIVE testuale integrale in tempo reale. Gattuso attaccherà con Suso, Cutrone e Borini, mentre Ancelotti ...

Serie A Calcio - programma e orari degli anticipi di oggi (26 gennaio). Come vederli in tv e streaming : oggi (sabato 26 gennaio) si svolgeranno tre anticipi della 21ma giornata della Serie A di calcio. Ad aprire questo turno di campionato ci sarà la sfida delle 15.00 tra Sassuolo e Cagliari, mentre alle 18.00 la Sampdoria ospiterà l’Udinese. I riflettori saranno puntati però tutti sulla partita delle 20.30, quando a San Siro si giocherà il big match Milan-Napoli. I rossoneri cercheranno di mettersi definitivamente alle spalle il periodo di crisi ...

Programma Serie A Calcio - gli orari della prossima giornata. Come vedere le partite in tv e streaming : Si apre oggi, sabato 26 gennaio, la ventunesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio. Tre gli anticipi in Programma nel secondo turno del girone di ritorno, con l’attesissima sfida tra Milan e Napoli a chiudere la serata. Ad aprire la giornata saranno Sassuolo e Cagliari, nella partita delle ore 15.00. Le due formazioni hanno raccolto due pareggi la scorsa settimana: gli uomini di Roberto De Zerbi hanno bloccato ...

Calcio - Serie A 2019 : tante sfide interessanti nella 21ma giornata. Riflettori puntati su Milan-Napoli - la Juventus affronta la Lazio : Sarà un fine settimana di grande Calcio visto che la 21ma giornata di Serie A offrirà tante sfide di alta classifica. I due big match di questo turno di campionato vedranno infatti impegnate in trasferta le prime due squadre in graduatoria. La prima in campo sarà il Napoli che sabato 26 alle 20.30 giocherà a San Siro contro il Milan. Una partita molto attesa visto che potrebbe rivelarsi per entrambe decisiva nel cammino stagionale. I rossoneri ...

Calciomercato Serie A : niente SPAL - Schelotto torna al Chievo : Due settimane e mezzo fa, vi abbiamo parlato di due possibili ritorni in Italia dalla Premier League: quello di Roberto Pereyra sponda Torino, e quello di Ezequiel Schelotto sponda SPAL. Se i discorsi su Pereyra sono stati rinviati alla prossima finestra di mercato, data l’importanza dell’ex juventino nel momento attuale del Watford, quelli su Schelotto si sono parzialmente concretizzati: l’esterno destro classe ’89 è ...

Probabili formazioni Serie A ed i consigli del fantaCalcio : la 21^ giornata : Probabili formazioni Serie A – Si torna in campo per il campionato di Serie A, si gioca la 21^ giornata. Il match si apre con lo scontro salvezza tra Sassuolo e Cagliari, interessante match anche quello tra Sampdoria e Udinese. L’anticipo serale regala il big match della giornata in campo Milan e Napoli per una partita che non ha bisogno di grosse presentazioni. Nel lunch match della domenica in campo Chievo e Fiorentina, la ...