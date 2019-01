Calabria | donna cade nel camino e muore bruciata

Blastingnews

: @tancredipalmeri Il bello di Twitter. Donna 2 Calabria 2 Musacchio 2 Romagna 2 Rodriguez 3,5. Baka 2 Pacqueta 3 Kes… - animarossonera : @tancredipalmeri Il bello di Twitter. Donna 2 Calabria 2 Musacchio 2 Romagna 2 Rodriguez 3,5. Baka 2 Pacqueta 3 Kes… - FredtheFake : @TENE1977 4231 donna Conti Musa/Zapa Roma Calabria Baka Biglia Paqueta Chala Suso Piatek/Cutrone in quella posizion… - Bruno_G79 : @Lu_giWhite Cutrone Calabria e Donna sono cresciuti esponenzialmente -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Una drammatica notizia ci giunge dalla, dove un'anziana signora, probabilmente a causa di un malore, è caduta all'interno di uned è morta. La vicenda si è consumata nel cosentino e ad accorgersi dell'accaduto sarebbe stato il figlio che, dopo essere rientrato all'interno dell'abitazione, ha chiamato immediatamente i soccorsi, ma non ci sarebbe stato nulla da fare. Le ustioni riportate dallasono risultate essere troppo gravi. Sempre dalla provincia di Cosenza ci giunge la notizia di un probabile suicidio di un giovane ragazzo di 31 anni., anzianadopo essere caduta nelUna morte orribile quella che è accaduta ad un'anziana signora di 75 anni in provincia di Cosenza, precisamente nel piccolo comune di San Basile, in via Cavour, a due passi dalle scuole. Laè infatti caduta all'interno del suoacceso. Dalle ...