Bussetti, notizie 27/1: ‘abbatteremo il precariato’, anche col TFA sostegno: ecco come

(Di domenica 27 gennaio 2019) Il Ministro dell’Istruzione, Marco, è intervenuto ieri a TgCom 24 e ha affrontato alcuni temi sulla scuola, tra cui la lotta al precariato. Per quanto riguarda il reclutamento dei docenti, ha ricordato che la nuova legge finanziaria ha apportato delle modifiche. E’ stato abolito il percorso FIT, e le assunzioni avverranno solo tramite concorso,previsto dalla Costituzione. Il concorso daràl’abilitazione. Da quest’anno, quindi, si viene immessi in ruolo solo tramite concorso.Precariato, sì ai 40 mila posti diPer quanto riguarda i corsi di specializzazione suo TFA promessi, che dovrebbero immettere in ruolo 40mila nuovi docenti in tre anni, ha ribadito che la prima trance potrebbe essere già avviata la prossima primavera. “In questo modo abbatteremo il precariato”, assicura il ministro.L'articolo ...