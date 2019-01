Bundesliga | Bayern Monaco schiacciasassi con lo Stoccarda | 4-1

Bundesliga 2018/19 - 18a giornata : vittorie esterne per Bayern - Dortmund e Gladbach : Bundesliga 2018/19, 18a giornata: vittorie esterne per Bayern, Dortmund e Gladbach Il Bayern Monaco vince a Sinsheim nell’anticipo del venerdì sera. Vincono anche i due Borussia sui campi di Lipsia e Leverkusen. Continua a convincere il Francoforte, intanto si riprende lo Schalke. Le ultime invece non convincono e perdono ancora. Vediamo nel dettaglio ogni singolo risultato. LEGGI ANCHE: Il 2018 della Bundesliga: top e flop del ...

Bundesliga - Hoffenheim-Bayern 3-1. Gol di Goretzka - 2 - - Schulz e Lewandowski : Ora la pressione aumenta. Il Bayern Monaco vince 3-1 in casa dell'Hoffenheim nell'anticipo della prima giornata del girone di ritorno della Bundesliga e si porta a -3 dal Borussia Dortmund primo, che ...

Riparte la Bundesliga con Hoffenheim-Bayern LIVE : Dopo quasi un mese Riparte la Bundesliga col +6 del Dortmund sul Bayern che ha dato tardivi segni di ripresa. Il clou e' per la capolista che gioca a Lipsia contro una squadra in ottima forma. Ma ...

Bundesliga - il Bayern Monaco espugna Francoforte : 0-3 all'Eintracht : ... Eintracht Francoforte-Bayern Monaco: la cronaca del match Kovac sceglie il 4-2-3-1 con Muller, Alcantara e Ribery a supporto di Lewandowski. Adi Hutter si affida alla coppia d'oro Jovic-Haller che ...

Risultati Bundesliga : crisi Schalke - Ribery salva il Bayern [GALLERY] : 1/9 AFP/LaPresse ...

Pronostico Bayern Monaco vs RB Lipsia - Bundesliga 19-12-2018 e Analisi : Bundesliga, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di Bayern Monaco-RB Lipsia, mercoledì 19 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Bayern Monaco-RB Lipsia, mercoledì 19 dicembre. Sfida nelle zone alte della classifica all’Allianz Arena nel big match del sedicesimo turno di Bundesliga, dove il Bayern, terzo in classifica, sfiderà il Lipsia che occupa il quarto posto. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Bayern ...

Bundesliga : 15giornata - i risultati delle partite del sabato. Poker Bayern - ma il Borussia Dortmund resta a +9 : Il Bayern Monaco torna secondo, ma il Borussia Dortmund prosegue nella sua inarrestabile fuga. Cambia poco in vetta alla classifica di Bundesliga dopo le gare della 15giornata: i gialloneri di Favre, ...

Risultati Bundesliga : Borussia di misura - poker Bayern : Poche sorprese nel sabato di Bundesliga, che ha visto i successi in testa di Borussia Dortmund e Bayern. I gialloneri superano 2-1 il Werder Brema grazie ai gol di Paco Alcacer e di Reus tra 20′ e 27′; sempre nel primo tempo, Kruse accorcia le distanze per gli ospiti. Nel finale, gol annullato a Mario Gotze. Successo roboante del Bayern, che rifila un sonoro 4-0 all’Hannover. Kimmich e Alaba spianano la strada ai bavaresi ...

Bundesliga : Borussia Dortmund campione d'inverno - poker Bayern ma è a -9 : Il Borussia Dortmund vince ancora, nella 15a giornata di Bundesliga , battendo 2-1 il Werder Brema con Alcacer e Reus. Gialloneri campioni d'inverno con due gare d'anticipo, a +9 sul Bayern Monaco , 4-...

Bundesliga - il Bayern Monaco cala il poker ed accorcia sul Borussia Dortmund : Bayern Monaco vittorioso sul campo dell’Hannover nella 15ª giornata di Bundesliga: il distacco dal Borussia Dortmund resta notevole Facile successo per 4-0 sul campo dell’Hannover per il Bayern Monaco in un match della 15esima giornata di Bundesliga. Di Kimmich al 2′, Alaba al 29′, Gnabry al 53′ e Lewandowski al 62′ le reti dei bavaresi che salgono così al secondo posto in classifica agganciando il ...

Bundesliga : poker del Bayern con l'Hannover : Tutto facile per il Bayern Monaco nella quindicesima giornata di Bundesliga . I bavaresi - ora secondi - hanno dominato in casa dell'Hannover fanalino di coda imponendosi con un netto 4-0. Al ...

Bundesliga - Borussia Dortmund rullo compressore. Risale la china il Bayern : TORINO - Undicesima vittoria in 14 incontri per il Borussia Dortmund , unico club ancora imbattuto in Bundesliga : le Vespe giallonere non rallentano la propria marcia, neppure nell'insidiosa ...

Bundesliga : Dortmund inarrestabile - tutto facile per il Bayern Monaco : Prosegue la marcia del Borussia Dortmund: nella 14ª giornata di Bundesliga le reti di Delaney, 7', e Sancho, 74', vanificano quella di Caligiuri, 61', nel 2-1 sullo Schalke 04. Resta a -9 il Bayern ...

Bundesliga - il Dortmund non si ferma più. Vince anche il Bayern : TORINO - Il Borussia Dortmund non si ferma più e conquista tre punti anche contro l'ostico Friburgo , battuto 2-0 davanti ai propri tifosi. Torna al successo anche il Bayern Monaco , che non perde ...