Bologna | lo sfogo del presidente Saputo | “facciamo pietà! Esonero Inzaghi? Lunedì decido

sportfair

: ???“Parlerò con i giocatori: se vogliono stare qui devono dare molto di più” ??Duro sfogo del presidente del #Bologna… - DiMarzio : ???“Parlerò con i giocatori: se vogliono stare qui devono dare molto di più” ??Duro sfogo del presidente del #Bologna… - SportNewsEU : #Bologna lo sfogo del presidente #Saputo 'Abbiamo fatto pietà'. Ecco le parole durissime. Via Pippo #Inzaghi può to… - ClaraBfc : RT @DiMarzio: ???“Parlerò con i giocatori: se vogliono stare qui devono dare molto di più” ??Duro sfogo del presidente del #Bologna #Saputo… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Dopo la sconfitta contro il Frosinone, ildel, Joey, si sfoga duramente in conferenza stampa:la decisione sul futuro di, contatti con Mihajlovic Dopo la dura sconfitta subita per 0-4 contro il Frosinone, i tifosi delhanno contestato duramente squadra e dirigenza. Il, che in precedenza ha avuto un confronto diretto con gli ultras, si è presentato in conferenza stampa per sfogarsi e parlare del presente e del futuro del: “devo parlare, mi devo sfogare, so che i tifosi vanno contro i nostri dirigenti. Ma oggi comedevo dire che la squadra sul campo ha fatto pietà, è qualcosa che non mi aspettavo mai. Perdere come abbiamo perso, senza carattere, è una cosa che non mi aspettavo mai e sono molto deluso per come abbiamo giocato oggi”.ha poi attaccato direttamente i calciatori: “Se i giocatori ...