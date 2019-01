Blitz di tre parlamentari sulla Sea-Watch | «Qui per verifiche | sbarchino tutti» Video

Blitz di tre parlamentari e un sindaco a bordo della Sea Watch : “Situazione difficile - facciamoli sbarcare” : I tre parlamentari cui ieri era stata negata l’autorizzazione a raggiungere la Sea Watch 3, in rada a Siracusa, sono a bordo della nave umanitaria. Con un Blitz «bipartisan», i deputati Nicola Fratoianni di LeU, Riccardo Magi di +Europa e Stefania Prestigiacomo di Forza Italia sono riusciti a raggiungere l’imbarcazione con un gommone noleggiato a S...

