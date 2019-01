Bimbo nel pozzo | Julen è caduto senza incontrare ostacoli | forse è morto il giorno stesso

Julen - l’autopsia sul corpo del Bimbo : «Morto lo stesso giorno della caduta nel pozzo». Oggi i funerali : I risultati dell’esame sul corpo del bambino: «È precipitato in caduta libera per 71 metri». Trovato con le braccia rivolte verso l’alto

La Spagna piange il piccolo Julen - il Bimbo caduto nel pozzo morto sul colpo : Tredici giorni di angoscia, speranza, paura. Ma il miracolo non c'è stato. E, alla fine, quando la squadra di soccorritori che ha lavorato senza sosta in condizioni al limite dell'impossibile è ...

Julen - come è morto il Bimbo caduto nel pozzo : il drammatico racconto dei soccorritori : Il piccolo Julen non ce l'ha fatta. Il bambino, come ha spiegato il delegato del governo in Andalusia, Alfonso Rodriguez Gomez de Celis, dopo essere caduto per 71 metri di altezza è stato sepolto da ...