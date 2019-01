Bimbo morto in casa nel Napoletano | ferita la sorellina | Sentito il compagno della madre

Orrore nel napoletano : Bimbo di 7 anni trovato morto in casa - ferita la sorellina : Il corpo di un bambino di soli sette anni è stato ritrovato privo di vita all'interno dell'abitazione nella quale si trovava con i suoi fratellini, la mamma ed il compagno di quest'ultima. ferita gravemente anche la sorellina: sulla triste vicenda indaga la Polizia. I vicini avrebbero segnalato un litigio in corso Siamo a Cardito, in provincia di Napoli: nelle prime ore del pomeriggio un evento inaspettato turba la tranquillità di centinaia di ...

