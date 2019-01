Bimbo morto in casa | ferita la sorella

Napoli - Bimbo morto in casa : ascoltati madre e compagno : Un bimbo di 7 anni è stato trovato morto in un'abitazione a Cardito , in provincia di Napoli. La sorellina di 7 anni, ferita, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Santobono. Nell'...

Bimbo morto in casa nel Napoletano : 17.21 Un Bimbo di 7 anni è stato trovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito, nel Napoletano. Ricoverata d'urgenza al Santobono la sorellina di 8 anni. Illeso un terzo Bimbo di 4 anni. Ancora scarne le notizie sull'accaduto. La polizia è stata allertata da una telefonata. Gli agenti stanno ascoltando la madre dei bambini e il suo compagno. Secondo le prime indiscrezioni la tragedia sarebbe avvenuta al culmine di una lite tra l'uomo ...

Bimbo di 7 anni trovato morto in casa dopo una lite in famiglia - grave la sorellina di 8 : Un Bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all’interno di un’abitazione di Cardito, in provincia di Napoli. La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli. Un terzo minore, di 4 anni, è illeso. Sul fatto indaga la polizia, intervenuta dopo una telefonata che riferiva di una lite in famiglia. Le cause della mo...

Napoli - Bimbo di 7 anni trovato morto in casa : la sorella di 8 è gravissima - fermato il compagno della madre : Un bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito (Napoli). La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono...

Napoli - Bimbo di 7 anni trovato morto in casa : la sorella di 8 è gravissima - interrogati madre e compagno : Un bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito (Napoli). La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono...

Bimbo di 7 anni morto in casa nel Napoletano - ferita la sorella : Un Bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione in via Marconi, a Cardito. La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono di Napoli. Un terzo ...

Bimbo di 7 anni morto in casa ?nel Napoletano - ferita la sorella : Un Bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito. La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono di...

Bimbo di 7 anni morto in casa a Napoli - ferita la sorella : sentiti la mamma e il compagno : Un Bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito, Napoli. La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono...

Bimbo di 7 anni trovato morto in casa - la sorella di 8 è gravissima : interrogati i madre e compagno : n Bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito (Napoli). La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono...

Spagna - oggi i funerali di Julen : il Bimbo è morto lo stesso giorno della caduta nel pozzo - 3 giorni di lutto a Malaga : Spagna in lutto in seguito al ritrovamento del piccolo Julen, il bimbo di 2 anni caduto in un pozzo per oltre 70 metri il 13 gennaio e recuperato senza vita nella notte tra venerdì e sabato. I funerali saranno celebrati oggi al cimitero di Malaga. Nella città spagnola sono stati proclamati tre giorni di lutto. La bara del bimbo è stata trasferita ieri sera nel cimitero di El Palo dopo l’autopsia. L’esame ha evidenziato che Julen è ...

Spagna - oggi i funerali di Julen : “Il Bimbo è morto il giorno stesso della caduta nel pozzo” : Si terranno oggi, domenica 27 gennaio, nel cimitero di El Palo i funerali di Julen Rosello, il bimbo di 2 anni morto dopo essere caduto in un pozzo nelle campagne di Totalan, a Malaga, dove sono stati proclamati tre giorni di lutto cittadino. Intanto è in corso un'indagine della magistratura per stabilire le esatte circostanze della tragedia.Continua a leggere

Bimbo nel pozzo : Julen è caduto senza incontrare ostacoli - forse è morto il giorno stesso : Il corpo del bambino presentava numerosi traumi. In seguito alla caduta sopra il suo corpo si è formato un tappo di terra...

Bimbo nel pozzo : Julen è caduto senza incontrare ostacoli - forse è morto il giorno stesso : Il corpo del bambino presentava numerosi traumi a causa. In seguito alla caduta, sopra il suo corpo, a causa di una frana...

Julen - l’autopsia sul corpo del Bimbo : «Morto lo stesso giorno della caduta nel pozzo». Oggi i funerali : I risultati dell’esame sul corpo del bambino: «È precipitato in caduta libera per 71 metri». Trovato con le braccia rivolte verso l’alto