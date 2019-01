Bimbo di 7 anni morto in casa a Napoli | botte alla sorella | fermato il compagno della

«Bimbo di 7 anni morto in casa ?nel Napoletano - ferita la sorella : Un bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione in via Marconi, a Cardito. La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale...

Lite fra conviventi nel napoletano. Muore Bimbo di 7 anni - grave la sorella : Un bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito (Napoli). La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza e in gravi condizioni all'ospedale Santobono di Napoli. Un terzo minore, di 4 anni, è illeso.Sul fatto indaga la Polizia allertata da una telefonata che segnalava una Lite fra conviventi. Sul posto gli agenti stanno ascoltando la mamma e il compagno di quest'ultima.

