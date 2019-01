Bimba di 9 anni cade su pista da sci | è grave

The Passage - le sorti dell'umanità nelle mani di una Bimba di 10 anni : La ricerca dell'immortalità e la fine della civiltà umana sono nelle mani, o meglio nel corpo, di una bambina di 10 anni. La piccola Amy Bellafonte, Saniyya Sidney,, infatti, è l'unica soluzione a un'...

Incidenti in Montagna : Bimba di 9 anni cade su pista da sci - grave : Una bambina è caduta su una pista da sci a Limone Panice Soprana, nel Cuneese: è stata trasportata in elicottero all’ospedale Regina Margherita di Torino. La bimba di 9 anni ha riportato un trauma cranico commotivo: è ricoverata in codice rosso. L'articolo Incidenti in Montagna: bimba di 9 anni cade su pista da sci, grave sembra essere il primo su Meteo Web.

Napoli : giovane papà muore a 35 anni per infarto - lascia una Bimba piccola : Quanto accaduto nelle scorse ore nella provincia di Napoli è una vera e propria tragedia, in cui a perdere la vita è ancora una volta una giovane persona. In particolare, si tratta del professionista Salvatore Visone, un uomo titolare di un'agenzia di servizi, di appena trentacinque anni originario dei noti Quartieri Spagnoli della città partenopea. Secondo quanto si apprende dal noto sito Napoli Today, infatti, il giovane papà era molto ...

Aeronautica Militare - trasportata nella notte una Bimba di due anni in imminente pericolo di vita : Si è concluso nella notte di martedì 22 gennaio un trasporto sanitario d’urgenza da Amendola a Pisa a favore di una bambina di soli 2 anni in imminente pericolo di vita. La bimba è stata trasportata assieme ai familiari e ad una equipe medica degli Ospedali Riuniti di Foggia, a bordo di un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, atterrato all’aeroporto di Pisa attorno alle 01:15, per essere poi trasferita presso ...

Bimba di due anni cade da un'auto in corsa : ecco perché si è salvata : Un vero e proprio miracolo quello acadduto in Minnesota , dove una Bimba è caduta da un'auto in corsa senza aver subito nemmeno un graffio. Le immagini della caduta della bambina dall'automobile sono ...

Orrore in Salento - famiglia schiava dei computer : non uscivano di casa da oltre due anni e la Bimba faceva la spesa per tutti : Un’intera famiglia si è letteralmente e volontariamente segregata in casa per oltre due anni e mezzo, restando perennemente collegata al computer e nutrendosi quasi esclusivamente di merendine, biscotti e caramelle. E’ la situazione di fronte alla quale si sono trovati gli psicologi interventi in un’abitazione del Salento, dove si sono trovati di fronte a dei veri e propri schiavi di internet. Secondo quanto ricostruito dalla ...

India - Bimba di 3 anni gioca con la mamma : leopardo la abbranca e la decapita : La tragedia nella città di Alipurduar, nel Bengala occidentale. Pranita Oraon è stata decapitata da un leopardo che l'ha rapita dalle ginocchia di mamma nel cortile della sua casa. Secondo quanto riferito, i quattro arti della bambina sono stati strappati dal felino.Continua a leggere

Usa - condannato per omicidio di una Bimba di 8 anni : pedofilo ucciso da altri detenuti : Negli Stati Uniti d'America, precisamente in un istituto penitenziario dell'Oklahoma, il detenuto Anthony Palma, secondo quanto riferisce il sito Teleclubitalia.it, è stato trovato morto all'interno della sua cella, dopo essere stato ucciso dagli altri detenuti del carcere. In particolare, il presunto esecutore del suo omicidio sarebbe stato il compagno di cella, determinato a porre fine alla vita dell'uomo a causa degli orrendi crimini commessi ...

Usa - Bimba di 2 anni vola col seggiolino dall’auto in corsa : la mamma non se ne accorge : È accaduto nel Minnesota. La scena è stata interamente ripresa da un uomo che, a bordo della sua auto, viaggiava dietro a quella della mamma con la bambina. La piccola, legata al seggiolino, è volata inspiegabilmente dalla portiera del veicolo finendo sull’asfalto. La mamma se n’è accorta solo dopo 20 minuti.Continua a leggere

Bimba di 5 anni non pulisce la sua stanza - il papà le spezza una gamba per punizione : L'uomo si è accanito contro la figlioletta e, dopo averle spezzato una gamba, ha continuato a picchiarla e prenderla a calci incurante delle urla di dolore della piccola.Continua a leggere

Esce di casa di notte e non riesce più a rientrare : Bimba di 2 anni muore congelata : Sofia Van Schoick, una bambina del New Hampshire (Usa) è stata ritrovata senza vita fuori dalla sua abitazione. Le temperature sfioravano i -8°. Addosso aveva solo una camicia e i piedi scaldi. "È stato un terribile incidente" ha detto la notte.Continua a leggere

Usa - Bimba di 2 anni e mezzo resta chiusa fuori casa : uccisa dal gelo : Era uscita di casa ma non era più riuscita a rientrare. Il destino è stato crudele per Sofia Van Schoick, una bambina di due anni e mezzo del New Hampshire (Usa). Il freddo intenso degli ultimi giorni ha stroncato la piccola, che è stata ritrovata con una camicia e i piedi scaldi. Secondo quanto riferito da CBS Boston, i poliziotti hanno già iniziato ad indagare sul decesso della bimba uccisa dal freddo a pochi metri dalla porta della sua ...

Migranti - si rovescia barcone - Bimba di 4 anni affoga. Il padre : 'Mia figlia morta per respingimento' : Il corpo di una bambina di quattro anni è stato recuperato dalla Guardia costiera turca intervenuta per soccorrere un gruppo di Migranti a bordo di un gommone che imbarcava acqua al largo della costa ...

Udine - Bimba di 9 anni grave dopo incidente sulla neve : Una bimba di 9 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale ad Udine dopo esser rimasta coinvolta in uno scontro sulla pista nera di Sappada (UD) nel corso di un allenamento. La bimba, residente ad Udine, si è scontrata con una ragazza di 19 anni, originaria di Arta Terme, anche lei impegnata di un allenamento sulla stessa pista.La giovanissima ha riportato un forte trauma cranico e fratture in varie parti del corpo, al punto da rendere ...