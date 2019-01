Biathlon | Anterselva 2019 – Dorothea Wierer | “Comincio a sentire buone sensazioni sugli

Biathlon - Anterselva 2019 : Lisa Vittozzi “Sapevo che sarebbe stata dura - spiace per gli errore della seconda serie” : Non è bastata una prova solida al poligono a Lisa Vittozzi per rimanere nella top ten nella mass start di Anterselva, nella quale è giunta undicesima al traguardo. Due i bersagli mancati complessivamente dalla sappadina nel corso della seconda serie a terra, i punti di distacco dalla compagna Dorothea Wierer, oggi quinta, ora salgono a 34: “Sapevo già all’inizio che sarebbe stata una gara dura perchè le tre settimane di fila sono ...

Biathlon - Dorothea Wierer quinta nella mass start di Anterselva : la vittoria va alla tedesca Dahlmeier : L’azzurra dà spettacolo sugli sci, quinta nella mass start di Anterselva dopo l’errore all’ultimo poligono. Vittozzi undicesima, trionfa Dahlmeier Ci è mancato davvero poco per un altro meraviglioso trionfo. Anzi, pochissimo. Perché nonostante i due errori già alle spalle, Dorothea Wierer si è presentata all’ultimo poligono della mass start praticamente in testa, appaiata a Laura Dahlmeier dopo averle recuperato 17 ...

Biathlon - Mass Start Anterselva 2019 : Dorothea Wierer - quinto posto pesante! Guadagna su tutte in classifica generale! 11ma Vittozzi : Va alla tedesca Laura Dahlmeier la 12.5 km Mass Start femminile valida per la Coppa del Mondo di Biathlon appena conclusa ad Anterselva, ma l’esito della gara sorride, in ottica classifica generale, alla nostra Dorothea Wierer, che Guadagna su tutte le principali antagoniste. Chiude 11ma Lisa Vittozzi, che proprio nel finale viene scavalcata dalla norvegese Marte Olsbu Roeiseland, mentre pagano dazio le slovacche Paulina Fialkova, 16ma, e ...

LIVE Biathlon - Mass Start maschile Anterselva 2019 in DIRETTA : Lukas Hofer e Dominik Windisch se la giocano per la top3 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 15 km Mass Start maschile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Anterselva: oggi, domenica 27 gennaio, alle ore 15.30 Lukas Hofer e Dominik Windisch proveranno a dare continuità a quanto di buono mostrato nei primi due giorni di gare italiane. Al termine dell’inseguimento, infatti, sono stati definiti i trenta partecipanti alla gara maschile con partenza in linea di oggi. ...

LIVE Biathlon - Mass Start femminile Anterselva 2019 in DIRETTA : Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi ci riprovano - Kuzmina favorita : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Mass Start femminile di Anterselva (Italia), ultima giornata di gare della prova di Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi italiane siamo pronti a goderci un format che potrebbe riservare ancora tante emozioni ai colori azzurri dopo il trionfo dell’inseguimento di ieri, con la vittoria di Dorothea Wierer e il terzo posto di Lisa Vittozzi. Entrambe le azzurre sono molto attese e loro vogliono ...

Biathlon oggi (27 gennaio) - Mass start Anterselva 2019 : orari e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : Giunge a conclusione ad Anterselva la sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: domani, domenica 27 gennaio, a partire dalle ore 12.45 è in programma la Mass start femminile, mentre alle ore 15.30 si disputerà la gara maschile nello stesso format. Cinque gli italiani in gara: Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Nicole Gontier tra le donne e Lukas Hofer e Dominik Windisch tra gli uomini. Di seguito il programma completo delle Mass start ...

Biathlon - Mass start maschile Anterselva 2019 (27 gennaio) : programma - orario e tv. L’elenco dei partecipanti : Domani 27 gennaio, alle 15.30, andrà in archivio la tappa di Coppa del Mondo di Biathlon ad Anterselva (Italia). Sulle nevi tricolori la Mass start maschile avrà un favorito su tutti: il norvegese Johannes Boe. Lo scandinavo è l’autentico dominatore di quest’annata con i suoi 12 successi in 15 gare disputate. Dopo le vittorie della sprint e dell’inseguimento, il leader della classifica generale vuol allungare la striscia ...

Biathlon - Mass start femminile Anterselva 2019 (27 gennaio) : programma - orario e tv. L’elenco delle partecipanti : Domani alle ore 12.45 andrà in scena la Mass start femminile della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 ad Anterselva (Italia). Sulle nevi tricolori le nostre Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi vogliono regalare altre emozioni al pubblico presente. Dopo il primo e terzo posto di “Doro” e della sappadina, l’occasione è ghiotta per fare ancora bene anche in questo format. Di sicuro non sarà un’impresa facile perché le ...

Biathlon : CdM - Nicole Gontier ottima 15° nell'Inseguimento di Anterselva : Giornata completamente tinta d'azzurro nella Coppa del Mondo di Biahtlon, a Anterselva , Bolzano, , dov'è andato in scena l'Inseguimento, vinto da Dorothea Wierer e con Lisa Vittozzi, terza. Nicole Gontier migliora di tre posizioni la performance della ...

Biathlon - Anterselva 2019 – Hofer : “Non mi sento al top sugli sci” - Windisch : “La strategia al poligono sta pagando” : A lungo in lotta per il podio, Lukas Hofer ha centrato la nona posizione nell’inseguimento odierno di Anterselva, ma l’azzurro non è soddisfatto della sua prestazione sugli sci. Il nativo di San Lorenzo di Sebato ha mancato tre bersagli complessivi al tiro, ma fa fatica a gestire il poligono: “Mi sento ko sugli sci, non sono molto in condizione perchè sto patendo un po’ la terza settimana, soprattutto con ...

Biathlon - continua il dominio di Johannes Boe : vittoria anche ad Anterselva : Trionfo di Johannes Boe nell’inseguimento di Anterselva. Hofer è 9°, Windisch 11°. Gioia Bormolini: 19°, miglior risultato in carriera La vittoria di Johannes Boe non fa più notizia. Ad Anterselva il dominatore assoluto della stagione conquista anche l’inseguimento ed è quando saluta il pubblico all’ingresso nello stadio che ti rendi conto del suo strapotere. Il norvegese non ha motivo di preoccuparsi di chi gli sta ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019 : continua il dominio di Johannes Boe. Bene Lukas Hofer - nono : continua incontrastato il dominio del norvegese Johannes Boe nella Coppa del Mondo di Biathlon: nell’inseguimento di Anterselva il capoclassifica ha spazzato via la concorrenza anche sui 12.5 km odierni, chiudendo in 31’33″7 (3 errori al poligono), lasciando a debita distanza quattro francesi, con Antonin Giugonnat secondo a 34″8 (un solo errore per lui) e Quentin Fillon Maillet, terzo a 40″6 (2 bersagli mancati). ...

Biathlon - Dorothea Wierer vince la spint di Anterselva. Terza Lisa Vitozzi : è sempre più duello mondiale : ... che, come in un giallo mozzafiato, si alternano quasi sistematicamente sui gradini del podio delle varie prove di coppa del mondo dando vita a una sfida tutta azzurra per il titolo iridiato. Anche ...

Biathlon - Anterselva si colora di azzurro : trionfa la Wierer - terza Vittozzi : E tutte due sorridono doppiamente perché guadagnano molti punti sulle rivali dirette nella graduatoria di Coppa del Mondo. La Wierer consolida il primo posto con 592 punti, davanti alla connazionale ...