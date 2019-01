Beautiful | anticipazioni puntata di domani | Taylor ha sparato a Bill | finalmente la verità

Blastingnews

: Beautiful anticipazioni puntate americane: il riavvicinamento - - #Beautiful #anticipazioni #puntate - zazoomnews : Beautiful anticipazioni puntate americane: il riavvicinamento - - #Beautiful #anticipazioni #puntate -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Ledidell'episodio che andrà in onda, lunedì 28 gennaio, rivelano novità inaspettate in merito al tentato omicidio diSpencer. Da un po' di giorni a questa parte, infatti,è tornata in città e sta generando molto scompiglio. La donna, furiosa per ciò cheha fatto a sua figlia Steffy, deciderà di recarsi a casa dell'uomo per puntargli contro una pistola. In quella occasione, la donna confesserà tutta la: è stata lei a sparare aquella notte.: l'ingarbugliato caso del tentato omicidio diSpencer vede,, un risvolto Per settimane, ormai, non si faceva altro che parlare del delicato caso riguardanteSpencer. Il potente capo della Spencer Publication, infatti, diverse settimane fa, è statoalle spalle ed è finito in coma. Dopo un po' di giorni si ha ripreso conoscenza ed ha incolpato Ridge ...