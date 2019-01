Bataclan | rubato murale di Banksy in ricordo delle vittime

Parigi - rubato il murale di Banksy realizzato in memoria delle vittime del Bataclan : Nel suo tweet il Bataclan ha parlato di 'profonda indignazione' per il furto di un'opera che 'apparteneva a tutti: residenti locali, Parigi ni, cittadini del mondo...'. Il teatro ha poi commentato nel ...

Rubato a Parigi murale di Banksy in memoria delle vittime del Bataclan : Un murale raffigurante una donna in lutto, attribuito a Banksy e realizzato su una porta del Bataclan in memoria delle 90 vittime dell'attentato terroristico al teatro Parigino nel novembre 2015, è stato Rubato: lo ha reso noto ieri lo stesso teatro in un tweet.Il murale era apparso lo scorso giugno sulla porta di un'uscita di sicurezza del teatro. I ladri - secondo la polizia citata dai media internazionali - lo hanno Rubato ...