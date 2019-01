Basket | Milano piazza il colpo | ufficiale l' arrivo di Nunnally

Basket - James Nunnally è ufficialmente un giocatore dell’Olimpia Milano. Accordo fino al 2020 per lo statunitense : Mancava soltanto l’ufficialità e l’ufficialità è arrivata: James Nunnally è un giocatore dell’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. Come annuncia la società meneghina attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il 28enne nato in California ha sottoscritto un Accordo fino al 30 giugno 2020. Lo statunitense non sarà naturalmente disponibile per la sfida di oggi contro la Virtus Bologna, ma farà il suo esordio con la maglia ...

Basket - l’Olimpia Milano annuncia l’arrivo di Nunnally : il comunicato : L’Olimpia Milano ha acquistato ufficialmente James Nunnally, guardia-ala che farà molto comodo a coach Pianigiani per i suoi obiettivi stagionali L’Olimpia Milano, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l’arrivo di Nunnnally: “La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver sottoscritto un accordo fino al 30 giugno 2020 con il giocatore James Nunnally, guardia-ala di 2.01, ...

Olimpia Milano-Virtus Bologna - Serie A Basket oggi : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Tra le sfide più interessanti della diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket c’è sicuramente quella tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. La formazione allenata da Pino Sacripanti è in ottima condizione e nelle ultime tre giornate ha raccolto altrettanti successi, risalendo posizioni in classifica dopo una prima parte di stagione decisamente altalenante. L’Olimpia invece non sta vivendo un momento ...

Basket : James Nunnally-Olimpia Milano - accordo fatto. L’ex Avellino e Fenerbahce in Lombardia fino al 2020 : Ormai manca soltanto l’annuncio dell’ufficialità, ma è praticamente fatto l’accordo tra l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano e James Nunnally. Il ventottenne della California, passato da Avellino nella stagione 2015-2016 e passato poi al Fenerbahce coi galloni di MVP della Serie A, si accaserà in Lombardia a partire dalla trasferta di Eurolega contro il Gran Canaria del prossimo venerdì. L’operazione, che nelle ...

Basket - l’Italia si candida per ospitare gli Europei 2021! Un girone a Milano? : L’Italia presenterà ufficialmente la propria candidatura per ospitare un girone degli Europei 2021 di Basket maschile. La Federazione ha dato mandato all’advisor Master Group Sport di realizzare un dossier con l’obiettivo di ottenere l’organizzazione di una parte della prossima rassegna continentale che dovrebbe poi culminare con la fase finale in Germania. Sarà l’occasione perfetta per celebrare i 100 anni della ...

Basket - 17a giornata Serie A 2019 : Milano attende Bologna per ripartire - Avellino-Cremona scontro diretto tra le inseguitrici : Andrà in scena questo fine settimana la diciassettesima giornata delle Serie A 2018-2019 di Basket, secondo turno del girone di ritorno. Milano ha rallentato il ritmo in testa alla classifica, ma le avversarie non ne stanno approfittando e la lotta per un posto nei playoff prosegue serrata. In coda Torino e Pistoia si dividono l’ultima posizione, ma tutto è ancora possibile. Diverse le sfide intriganti in programma tra sabato 26 e domenica ...

Basket - Olimpia Milano : ad un passo la firma di James Nunnally : Milano vince sul campo, con l’importante successo di ieri sera in Eurolega contro lo Zalgiris, ma interviene anche sul mercato in maniera davvero eccellente. Sarebbe in arrivo, infatti, l’ex Avellino James Nunnally, un rinforzo notevole, in un momento nel quale l’infermeria è affollata, con i vari Nedovic, Tarczewski, Cinciarini e Burns incerottati. L’accordo con l’ala piccola attualmente agli Houston Rockets, come ...

Basket - Eurolega : Milano affonda lo Zalgiris e torna alla vittoria : L' Olimpia Milano interrompe la striscia negativa di tre sconfitte consecutive in Eurolega e torna alla vittoria grazie al successo per 80-70 contro lo Zalgiris . Gli uomini di Pianigiani piegano i ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte lo Zalgiris Kaunas 80-70 : Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, la cronaca Bertans segna 6 punti con i primi due palloni toccati, ma lo Zalgiris non si lascia intimorire e risponde colpo su colpo alle sfuriate dei padroni di casa ,...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano affonda lo Zalgiris e resta in corsa! James e Kuzminskas trascinatori : Torna alla vittoria in Eurolega l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. La formazione di Simone Pianigiani supera col punteggio di 80-70 lo Zalgiris Kaunas, restando dunque in corsa per un posto nei playoff con un terzo di stagione regolare ancora da disputarsi. Milano decide l’incontro con 20 punti e 9 assist di Mike James, 17 di Vladimir Micov e Dairis Bertans (oggi usato più spesso del solito), 14 di un Mindaugas Kuzminskas decisivo ...

DIRETTA MILANO ZALGIRIS/ Streaming video e tv : il focus sulla squadra lituana - Basket Eurolega - : DIRETTA MILANO ZALGIRIS, Streaming video e tv: il focus sulla squadra lituana, avversario dell'Olimpia. Le ultime notizie

LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : vincere per continuare a sperare : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas, match valevole per la ventesima giornata di Eurolega. Un match importantissimo per l’Armani Exchange, reduce da tre sconfitte consecutive e che deve assolutamente tornare alla vittoria per continuare a sperare nella qualificazione ai playoff. La squadra di Pianigiani è attualmente al nono posto ad una sola vittoria di distanza da Vitoria e Bayern Monaco, ma ...

LIVE Eurolega Basket - Milano-Zalgiris in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Altra partita decisiva quella che attende Milano questa sera. La formazione allenata da Simone Pianigiani ospiterà in casa i lituani dello Zalgiris Kaunas nella ventesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. Mike James e compagni arrivano da tre sconfitte consecutive nelle ultime due settimane e per la prima volta in stagione sono scivolati fuori dalla zona playoff. Con undici partite da giocare la classifica può ancora cambiare, ma ...

Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas oggi (24 gennaio) - Eurolega Basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Nuovo appuntamento europeo per Milano. La formazione allenata da Simone Pianigiani torna in campo questa sera ospitando in casa i lituani dello Zalgiris Kaunas nella ventesima giornata della regular season dell’Eurolega 2018-2019 di basket. L’Olimpia ha raccolto tre sconfitte consecutive nelle ultime due settimane ed è scivolata fuori dalla zona playoff. Con undici partite da giocare tutto è ancora possibile, ma Mike James e compagni ...