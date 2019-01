Basket femminile | 15^ giornata Serie A1 2018-2019 | Schio domina Torino | tutto facile

Basket – Serie A1 femminile - la Dike Napoli si ritira e la Fip annuncia azioni legali : Basket – Serie A1 femminile, la querelle relativa al ritiro della Dike Napoli sembra non essere affatto finita: la Fip non ci sta “A seguito della rinuncia alla partecipazione al campionato di A1 femminile della Dike Basket Napoli la Federazione Italiana Pallacanestro comunica di aver dato mandato ai propri avvocati per l’avvio, nelle sedi opportune, di azioni legali nei confronti della dirigenza del club partenopeo e di tutti ...

Basket – Serie A1 femminile - la Dike Napoli si ritira : “accarezzare quel sogno è stato fantastico” - i post social di Chicca Macchi e Chiara Pastore : La Dike Basket Napoli si ritira: i post social malinconici di Chicca Macchi e Chiara Pastore Il Basket rosa perde una pedina importante del campionato di Serie A: dopo averle provate davvero tutte, la Dike Basket Napoli ha deciso di ritirarsi dal campionato massimo femminile italiano di pallacanestro. “Da alcuni mesi la dirigenza della Dike Basket ha portato avanti attraverso mille peripezie logistiche ed organizzative le proprie ...

Basket – Serie A1 femminile - niente da fare per Dike Napoli : “non ricorrono i presupposti minimi per proseguire l’attività” : Serie A1 femminile. Rinuncia Dike Napoli. Non ricorrono i presupposti affinché il club possa proseguire l’attività La Federazione Italiana Pallacanestro, dopo aver esperito, nel corso delle ultime ore, ogni tentativo possibile di concerto con LBF, GIBA e USAP, per evitare il ritiro dal massimo campionato nazionale femminile della Dike Basket Napoli, comunica che non ricorrono i presupposti minimi affinché il club possa proseguire ...

Basket femminile - 15a giornata Serie A1 2019 : Schio cerca il riscatto contro Torino - rinviata Napoli-Venezia : Grande incertezza alla vigilia della quindicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Nella giornata di ieri Napoli ha annunciato attraverso uno scarno comunicato la propria rinuncia a proseguire il campionato, ma la Federazione ha fissato un incontro con le atlete e lo staff tecnico della società partenopea lunedì 28 gennaio con lo scopo di valutare ogni possibile via per garantire la regolarità della competizione sino alla ...

Basket – Serie A1 femminile : la Dike Napoli si ritira dal campionato - la FIP chiede un incontro con la società : Serie A1 femminile. Rinuncia Dike Napoli. Sospesa la gara del 27 gennaio contro la Reyer Venezia. Lunedì 28 gennaio la FIP incontrerà atlete e staff tecnico del club alla presenza di LBF, GIBA e USAP La Federazione Italiana Pallacanestro, preso atto della volontà della società Dike Basket Napoli SSDARL di ritirarsi dal campionato di Serie A1 femminile, ha immediatamente sospeso la disputa della gara della squadra partenopea contro la Reyer ...

Basket femminile - 10a giornata Eurolega 2019 : Schio cade in casa contro Villeneuve e saluta le ultime speranze di qualificazione : Non riesce l’impresa a Schio. La formazione veneta aveva bisogno del terzo successo consecutivo nella decima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket femminile per continuare ad inseguire la qualificazione. Le ragazze di Pierre Vincent sono state invece sconfitte in casa dalla compagine francese del ESBVA-LM di Villeneuve d’Ascq con il punteggio di 75-81. Il risultato complica in maniera significativa anche il cammino per un ...

Basket - Serie A1 femminile 2019 : si prova a salvare la situazione di Napoli. Gara con Venezia di domenica sospesa - la FIP incontrerà atlete e staff tecnico : Nuovo capitolo legato alla vicenda che riguarda la rinuncia della Dike Basket Napoli alla Serie A1 femminile 2018-2019, uscendo dal Basket che conta. Nelle ultime ore si è fatta avanti la Federazione Italiana Pallacanestro, che ha preso in mano la situazione nel tentativo di salvare la regolare disputa delle rimanenti gare della formazione partenopea. A tale scopo, è stata immediatamente disposta la sospensione della disputa dell’incontro ...

Serie A1 femminile - la Dike Basket Napoli rinuncia al campionato : Il campionato della Dike Basket finisce dopo 14 giornate. La squadra di Napoli rinuncia alla Serie A1 femminile , torneo in cui era quarta in classifica con 18 punti. Domenica 27 gennaio avrebbe ...

Basket - Serie A1 femminile 2019 : la Dike Napoli rinuncia alla stagione. Il campionato continua con 11 squadre : La Dike Basket Napoli rinuncia alla Serie A1 femminile 2018-2019. Finisce con poche, scarne, parole di un comunicato apparso sul sito ufficiale della LegaBasket femminile, il cammino della società partenopea, a inizio anno data tra le principali candidate alla vittoria dello scudetto, dopo anni di dominio pressoché totale di Schio. Napoli, fino a pochi minuti fa, era quarta in classifica con 18 punti e avrebbe dovuto affrontare, domenica, ...

Basket - EuroCup femminile 2019 : la coppia Carangelo-Steinberga spinge Venezia a un gran successo sul BLMA nell’andata dei sedicesimi : Vittoria molto significativa per l’Umana Reyer Venezia nell’andata dei sedicesimi di finale di EuroCup 2018-2019. La formazione allenata da Andrea Liberalotto supera le quotate francesi del BLMA di Montpellier, superato per 83-64 con una notevole prestazione al Taliercio. Ottime le prestazioni di Debora Carangelo (26 punti) e Anete Steinberga (24), ma si comporta bene anche Jolene Anderson (12); per le ospiti, invece, 18 punti di ...

Basket femminile - le migliori italiane della 14a giornata di A1. Laura Macchi eterna - Martina Bestagno e Sara Bocchetti protagoniste : Non sono mancate le sorprese nella 14a giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Il risultato più inatteso è stata senza dubbio la vittoria di Ragusa contro Schio, che ha permesso a Venezia di allungare nuovamente in testa alla classifica. Sono state davvero numerose le giocatrici italiane capaci di mettersi in mostra con prestazioni di assoluto valore. Impossibile non cominciare dall’eterna Laura Macchi, che ha ...

Basket femminile - 14a giornata Serie A1 2019 : Schio cade a Ragusa - Venezia supera Torino e allunga in testa : Nella quattordicesima giornata della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile il risultato più sorprendente è la sconfitta di Schio a Ragusa. Venezia invece supera Torino e allunga in testa, mentre nella lotta per il quarto posto procedono appaiate Napoli e Broni, vincitrici rispettivamente contro Battipaglia e Lucca. Vigarano regola Sesto San Giovanni e sale all’ottavo posto, mentre in coda preziosissima vittoria di Empoli contro San ...

Basket - Serie A1 femminile 2019 - 14a giornata : Schio a Ragusa per rincorrere - Venezia in casa di Torino - che gioca a Biella - per restare in testa : La Serie A1 femminile 2018-2019 prosegue il suo cammino attraverso il girone di ritorno con la quattordicesima giornata. Se Venezia e Schio sono attese da incontri di differente caratura per dar seguito ai loro status di prima e seconda in classifica, c’è molta più lotta nella parte centrale della graduatoria. Andiamo a vedere il quadro completo della giornata, che si disputerà integralmente domenica 20 alle ore 18. MECCANICA NOVA ...

Basket femminile - 9a giornata Eurolega 2019 : Schio sbanca Praga e trova la seconda vittoria consecutiva : Schio è finalmente guarita. Nella nona giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket femminile la formazione veneta ha superato in trasferta le ceche del USK Praga con il punteggio di 77-80 al termine di un incontro equilibrato, ma condotto con personalità dalle ragazze di Pierre Vincent. Dopo un inizio da incubo con sette sconfitte nelle prime sette partite, Francesca Dotto e compagne hanno raccolto la seconda vittoria consecutiva nella ...