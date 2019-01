Basket | 17^ giornata Serie A 2018-2019 | Milano supera Bologna | Cremona espugna Avellino

oasport

: ?? Ciao @OfficialASRoma! ?? ?? Domani giocheremo una partita molto importante contro Bergamo: visto che sei libera, v… - VirtusRoma : ?? Ciao @OfficialASRoma! ?? ?? Domani giocheremo una partita molto importante contro Bergamo: visto che sei libera, v… - AllAroundnet : New post: Lega A PosteMobile 17^giornata - radioepicentro : 27.1.2019 Match Day: Basket Asciano VS GEA Basketball Grosseto 17° Giornata di Campionato Regionale serie D Toscan… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) La diciassettesimadellaA divede svilupparsi una lotta serrata alle spalle della capolista Olimpia. La squadra di Simone Pianigiani continua nella sua leadership solitaria e ha ottenuto oggi la quindicesima vittoria stagionale,ndo in casa la Virtusper 94-75. Un match cheha sempre avuto in controllo, dilagando poi nel finale. Nonostante un Mike James tenuto a riposo dopo il primo quarto per un problema al gomito,non ha avuto grandi problemi, trovando il miglior Simone Fontecchio della stagione, che da ex della partita segna 14 punti.Importantissima la vittoria della Vanoliin casa della Sidigasper 70-62. Con questa vittoria i lombardi raggiungono al secondo posto (aspettando il posticipo di Venezia) proprio gli irpini e la Reyer. Una sfida che si è decisa nel terzo quarto conche ha toccato la ...