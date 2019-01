Banksy | rubata l’opera dedicata alle vittime del Bataclan

ilfattoquotidiano

(Di domenica 27 gennaio 2019) Era apparso lo scorso giugno su una porta d’uscita di sicurezza del teatro, tra quelle utilizzate dagli spettatori del concerto degli Eagles of Death Metal per sfuggire alla furia degli attentatori. Qualcuno, venerdì notte, lo ha portato via, come ha reso noto lo stessoin un tweet.Un gruppo di ladri ha rubato il murale raffigurante una donna in lutto e realizzato dain memoria delle 90dell’attentato terroristico del novembre 2015.Nel suo tweet ilha parlato di “profonda indignazione” per il furto di un’opera “simbolo di raccoglimento” e “di proprietà di tutti: parigini e cittadini del mondo”., continua il, “ha donato quest’opera d’arte sulla porta d’uscita di sicurezza per una ragione”.Ovvero che “l’essenza stessa della street art è di ...