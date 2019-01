Bambino ucciso di botte e sorellina grave | giallo a Napoli

agi

(Di domenica 27 gennaio 2019) E' unalle porte diil brutale pestaggio di due fratellini, uno dei quali è morto per la violenza delle. A Cardito, nel Napoletano, l'equipaggio di una volante del commissariato di Afragola intervenuta per sedare una lite tra conviventi ha trovato undi 6 anni senza vita e la sorellina di 7 in gravissime condizioni. La bambina è stata ricoverata nell'ospedale pediatrico diSantobono in gravi condizioni. Un altro bimbo, di 4 anni era per fortuna illeso.L'immane violenza sarebbe scaturita durante una lite fra la madre dei piccoli e il suo convivente.