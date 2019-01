Bambino ucciso a bastonate | grave la sorellina Orrore a Napoli

Bambino ucciso di botte e sorellina grave - giallo a Napoli : E' un giallo alle porte di Napoli il brutale pestaggio di due fratellini, uno dei quali è morto per la violenza delle botte. A Cardito, nel Napoletano, l'equipaggio di una volante del commissariato di ...

Bambino ucciso di botte e sorellina grave - giallo a Napoli : E' un giallo alle porte di Napoli il brutale pestaggio di due fratellini, uno dei quali è morto per la violenza delle botte. A Cardito, nel Napoletano, l'equipaggio di una volante del commissariato di Afragola intervenuta per sedare una lite tra conviventi ha trovato un Bambino di 6 anni senza vita e la sorellina di 7 in gravissime condizioni. La bambina è stata ricoverata nell'ospedale pediatrico di Napoli Santobono in ...

Bambino di tre anni ucciso - due ergastoli : ANSA, - COSENZA, 21 GEN - Sono stati condannati all'ergastolo Faustino Campilongo, di 42 anni, e Cosimo Donato, di 41, imputati dell'omicidio di Nicolas "Cocò" Campolongo, il Bambino di tre anni ...

In Indiana un 16enne ha ucciso la fidanzata incinta a coltellate perché non voleva tenere il Bambino : Aaron Trejo, studente e giocatore di football di 16 anni, ha ucciso a coltellate la 17enne Breana Rouhselang, incinta da 6 mesi del loro bambino. Di fronte agli inquirenti ha confessato - non immediatamente, poi ha ceduto alla pressione - di averlo fatto perché aveva aspettato troppo prima di abortire: "Ho agito. Le ho tolto la vita".L'autopsia ha rilevato numerose coltellate e segni di strangolamento sul collo, fatti con la sciarpa della ...

Mantova - Bambino ucciso dal padre nell'incendio della casa/ Interrogato Gianfranco Zani : "Non sono stato io" - IlSussidiario.net : Mantova, bambino ucciso dal padre nell'incendio della casa. Interrogato Gianfranco Zani: "Non sono stato io". Le ultime notizie

MANTOVA - LA MADRE DEL Bambino ucciso DAL PADRE/ "Nessuno mi ha ascoltata - ho chiesto più volte aiuto" - IlSussidiario.net : MANTOVA, la MADRE del BAMBINO UCCISO dal PADRE. Ultime notizie: "Perché non ha bruciato casa al mattino?". Il racconto disperato della donna

Mantova - Bambino ucciso dal padre nell’incendio. La madre : “Chiedevo aiuto - mi dicevano di avere pazienza” : Un grido disperato, d’aiuto, mai ascoltato. Questo emerge dalle parole di Silvia Fojticova, slovacca di 39 anni, madre del piccolo Marco, di 11 anni, morto soffocato nella propria cameretta a Mantova il 22 novembre in un incendio appiccato dal padre. La donna, da una stanza dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore, ricostruisce l’accaduto ai giornalisti del Corriere della Sera e racconta delle svariate denunce e di quando ...

Mantova - la madre del Bambino ucciso dal padre nell incendio della casa 'Nessuno mi ha aiutato' : Cronaca Mantova, dà fuoco alla casa con dentro 2 figli: morto un bimbo di 11 anni. Accusato di omicidio aggravato