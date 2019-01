Avanti un altro | Paolo Bonolis riceve una dichiarazione d’amore

'Avanti un Altro' - ESCLUSIVA alla 'Coniglietta' Elisa Bartolotti : Dacci una tua opinione a questa mia domanda: a tuo parere nel mondo dello spettacolo attuale conta più il successo nei social in un ipotetico provino rispetto alle dote artistiche di una persona? ...

“Ma è sempre lui?”. Compare in diversi quiz tv e il pubblico nota la ‘somiglianza’. L’Eredità - Avanti un altro… dove lo avete visto? Ecco chi è : Più di qualcuno, in Italia, ci ha fatto caso. “Devo averlo rivisto da qualche parte”, la frase più ricorrente guardando il simpatico faccione di Salvatore Zanni, concorrente televisivo, che nel giro di poche settimane ha preso parte, per una pura coincidenza temporale, a due quiz andati in onda sulle reti Rai. Prima campione a “L’Eredità”, a fine 2018, poi ad “Apri e vinci”, il nuovo gioco di Rai2 condotto da ...

Avanti un altro - Luca Laurenti non resiste e “palpa” il concorrente : cosa è successo : E si torna a parlare di Avanti un altro, il il quiz-show in onda tutte le sere nel prime-time di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e, come al solito, con la partecipazione della sua spalla storica, il maestro Luca Laurenti. No, nessuna gaffe dei concorrenti (come accade spesso a L’Eredità di Flavio Insinna), che sono chiamati a rispondere a domande di cultura generale per aggiudicarsi un ricco montepremi. Anche questa volta è un siparietto ...

“Ma tua moglie è qui?”. E Paolo Bonolis ‘secca’ la concorrente di Avanti un altro : Per la gioia dei fan di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, sua spalla storica, è tornato in tv ‘Avanti un altro’, il quiz-show in onda tutte le sere nel prime-time di Canale 5 in cui i concorrenti sono chiamati a rispondere a domande di cultura generale per aggiudicarsi un ricco montepremi. Il tutto ovviamente intervallato da sketch divertenti del conduttore e del maestro, che da anni formano una delle coppie televisive più divertenti in ...

Avanti un altro - agguato a luci rosse su Bonolis : 'C'è tua moglie?' - il conduttore è terrorizzato : Ad Avanti un altro con Paolo Bonolis è andato in onda uno strano fuoriprogramma tra il conduttore e una concorrente. La donna si è dichiarata da subito grande fan di Bonolis, lo ha ricoperto di ...

Ora o mai più - altro che gossip. Ornella Vanoni e Donatella Rettore si scannano in diretta dAvanti ad Amadeus : Se le suonano in diretta, Ornella Vanoni e Donatella Rettore. Le due primedonne di Ora o mai più, che i retroscena Rai riferiscono essersi beccate dietro le quinte nei giorni precedenti, infiammano il debutto del talent vip condotto da Amadeus. Leggi anche: "Spero di non addormentarmi", la Vanoni im

Avanti un altro - Paolo Bonolis lascia lo studio : "Cacc***" e Flavio Insinna - cosa lo fa impazzire : La domanda sulle feci fa impazzire Paolo Bonolis. La "dottoressa" di Avanti un altro, preserale di Canale 5, chiede quale sia il "quantitativo minimo da portare per le analisi" e il conduttore se la prende con gli autori tirando in ballo la concorrenza: "A L'Eredità chiedono come si dice in inglese

Avanti un altro : Bonolis rimprovera uno spettatore e lo manda via : Paolo Bonolis rimprovera uno spettatore: “Via, non si ride di un concorrente!” E’ successo pochi minuti fa ad Avanti un altro, il programma più imprevedibile della televisione italiana. A una domanda inerente alla poesia uno spettatore in studio si è messo a ridere rumorosamente. A quel punto Paolo Bonolis si è alzato dalla sua postazione, che condivide con il maestro Luca Laurenti, e gli si è avvicinato: “Non si ride ...

Avanti un altro - la meravigliosa Flavia terrorizza Paolo Bonolis : una bomba da 200mila euro : A far tremare Paolo Bonolis ci pensa una termolese: Flavia Soldo, che ha preso parte ad Avanti un altro, il programma di Canale 5. La bellissima ragazza di Termoli non ha affatto sfigurato nel programma, diventando la campionessa di giornata con un montepremi potenziale di 100mila euro, diventati 20

Avanti un altro - il valletto gela Bonolis : "Io guardo L'Eredità" : Nell'ultima puntata di Avanti un altro è in andato in onda un "simpatico" siparietto. Tutto è partito dall'assistente di giornata scelto fra il pubblico. Il suo compito è quello di accompagnare i concorrenti alla postazione del vincitore e - in rari casi - interagire col conduttore. Ma la sua figura ha anche un semplicissimo compito: aprire il "pidigozzaro". E questo compito è chiaro a tutti, tanto che Poalo Bonolis non ha mai avuto bisogno di ...