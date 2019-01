Australian Open | l' irresistibile siparietto tra Djokovic e Scanagatta IL VIDEO

Australian Open – Lorenzo Musetti incassa i complimenti di Djokovic : “hai una grande forza mentale” : Lorenzo Musetti, campione juniores degli Australian Open, ha ricevuto i complimenti di Novak Djokovic che ne ha elogiato la forza mentale Momento magico per Lorenzo Musetti! Il giovane tennista italiano ha vinto la finale degli Australian Open juniores, battendo lo statunitense Emilio Nava dopo un clamoroso tie-break del terzo set vinto 14-12. Il tennista azzurro ha anche incassato i complimenti di Novak Djokovic, campione del torneo ...

Australian Open 2019 - Novak Djokovic : “Sono senza parole - dedico questo successo alla mia famiglia” : E’ il giorno del settimo trionfo a Melbourne (Australia) per il serbo Novak Djokovic. Il numero uno ha letteralmente dominato contro lo spagnolo Rafael Nadal (numero 2 del ranking) rifilandogli un netto 6-3 6-2 6-3 nella finale degli Australian Open 2019 di tennis, ottenendo anche il 15° titolo Slam in carriera. Numeri impressionanti confermati anche dal fatto che parliamo del terzo Major consecutivo vinto dal 31enne nativo di ...

Australian Open – Herbert e Mahut nella storia : campioni di doppio - firmano il Carrer Grand Slam : La coppia francese formata da Herbert e Mahut si aggiudica la finale di doppio degli Australian Open battendo Kintinen-Peers: era l’ultimo Slam che mancava alla loro bacheca Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert si riservano un posto nella storia del tennis mondiale. La coppia francese vince la finale di doppio degli Australian Open, battendo la coppia formata da John Peers e Henri Kontinen, con il punteggio di 4-6 / 6-4 (1-7 al ...

