Australian Open | Djokovic batte in finale Nadal 6-3 | 6-2 | 6-3 15° Slam per il serbo

Australian Open - trionfa Djokovic : è il 15esimo titolo Slam in carriera : Novak Djokovic conquista gli Australian Open superando in tre rapidi set Rafa Nadal con il risultato di 6-3 6-2 6-3.Era la finale più attesa dopo l"eliminazione a sorpresa di Federer agli ottavi di finale, Novak Djokovic e Rafa Nadal si riaffrontano in finale all"Australian Open. L"attesa rivincita dopo il fantastico precedente del 2012, una battaglia interminabile vinta al 5 set dal serbo dopo 6 estenuanti ore di gioco, senza dubbio il match pù ...

Australian Open - la resa di Nadal : “dall’altra parte della rete c’era un giocatore più forte” : Australian Open, Rafa Nadal è uscito sconfitto dalla finale del torneo di Melbourne contro Novak Djokovic Australian Open, Rafa Nadal è stato di fatto distrutto quest’oggi da Djokovic. Una sconfitta in tre set abbastanza netta e difficilmente pronosticabile, al termine di due settimane comunque d’altissimo livello. Lo spagnolo dopo la gara ha parlato del suo Australian Open, comunque fiero di quanto fatto. “Prima cosa che ...

Australian Open – A casa Djokovic tutti davanti alla tv : la bella Jelena ed i figli esultano per il serbo [FOTO] : Djokovic trionfa agli Australian Open, a casa i figli e la moglie Jelena davanti alla tv gioiscono per la vittoria del tennista serbo Mentre Novak Djokovic disputa la finale degli Australian Open al Melbourne Park contro Rafa Nadal, la famiglia del tennista serbo si riunisce davanti alla tv per tifare per lui. Il numero uno della classifica ATP trionfa sul cemento del primo slam di stagione ed a Stefan e Tara, questi i nomi dei figli di ...

Djokovic vince per la 7a volta gli Australian Open - dominato in finale Nadal : Nole Djokovic, con il punteggio di 6-3 6-2 6-3, ha sconfitto Rafa Nadal nella finale di Melbourne e ha vinto per la settima volta gli Australian Open e ha stabilito così un record assoluto: Emerson e Federer hanno vinto sei volte a Melbourne. Djokovic è il padrone assoluto del tennis maschile e può pensare al Grande Slam.Continua a leggere

Australian Open - finale senza storia : il “muro” Djokovic va in Paradiso - massacrato Rafa Nadal! : Australian Open, il dominio di Novak Djokovic è stato totale quest’oggi nella finale senza storia contro Rafa Nadal Australian Open, è stato un massacro. La finale maschile è stata sorprendentemente senza storia, nonostante di fronte si trovassero due campioni che ci hanno abituati spesso e volentieri a lotte incredibili, a volte anche sopra le 4 ore di gioco. Oggi, tra Nadal e Djokovic, non c’è stata praticamente mai partita, ...

Australian Open 2019 - finale/ Diretta Djokovic Nadal : tutto pronto! Info tv e streaming - tennis maschile - : Diretta Australian Open 2019, streaming video e tv: Novak Djokovic e Rafa Nadal si affrontano nella finale maschile, ennesimo capitolo della sfida.

Australian Open 2019 : Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut conquistano il titolo del doppio e completano il Career Grand Slam : Sono i francesi Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (teste di serie n.5) i vincitori del torneo di doppio maschile degli Australian Open 2019. La coppia transalpina, una delle più forti del circuito, ha sconfitto quella formata dal finlandese Henri Kontinen e dall’Australiano John Peers con il punteggio di 6-4 7-6 (1) in 1 ora e 40 minuti di partita. Una vittoria significativa per il duo transalpino visto che completa il loro Career Grand ...

LIVE Nadal-Djokovic - Finale Australian Open 2019 in DIRETTA : che battaglia tra i due fenomeni : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale maschile degli Australian Open 2019. Per l’occasione, lo scontro è tra i primi due giocatori del mondo secondo l’attuale ranking ATP: Novak Djokovic e Rafael Nadal, alla loro sfida numero 53 in carriera. Il serbo, nei precedenti, conduce per 27-25 sullo spagnolo. Non si può non ricordare l’unica volta in cui i due si sono incontrati sulla Rod Laver Arena: era il 29 ...

Australian Open 2019 : il giorno della finale! Novak Djokovic contro Rafael Nadal : Tra qualche ora gli Australian Open sono pronti ad eleggere il loro nuovo re. E’ la finale forse più attesa, quella tra il numero uno e il numero due del mondo. Novak Djokovic contro Rafael Nadal. L’ennesimo capitolo di una sfida infinita, arrivata alla battaglia numero 53, anche se per avere un match che assegna uno Slam bisogna tornare al 2014 e alla finale del Roland Garros. Djokovic comanda 27-25 nei precedenti, ma mai come ...