Atletica | World Indoor Tour 2019 | Kejelcha e Gebrhiwet risplendono a Boston | grande

(Di domenica 27 gennaio 2019) A(USA) si è disputata la prima tappa deldileggera, l’equivalente della Diamond League al coperto. La competizione itinerante prevede sei tappe da qui a fine febbraio (prima degli Europei), garantisce 20mila euro ai vincitori delle varie classifiche e il pass diretto per i Mondiali2020.MIGLIO (MASCHILE) – L’etiope Yomifnon delude le aspettative e si impone col tempo di 3:51.70, miglior prestazione mondiale stagionale e dodicesimo tempo della storia. L’africano ha accelerato nell’ultimo giro e ha così battuto il keniano Bethwell Birgen (3:54.82) e lo statunitense Samuel Prakel (3:56.60).MIGLIO (FEMMINILE) – Vittoria in volata per la canadese Gabriela Debues-Stafford col mondiale stagionale (4:24.80) davanti alla statunitense Elinor Purrier (4:24.88) e all’etiope Dawit Seyaum ...