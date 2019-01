Atletica – Eleonora Giorgi | test positivo nei 35 km di San Giorgio di Gioiosa Marea

Atletica - Eleonora Giorgi promossa sui 35 km : 2h45 : 21 in vista della 50 km di marcia. Antonelli e Colombi vincono i tricolori : Ottimo esordio stagionale per Eleonora Giorgi che a San Giorgio di Gioiosa Marea (provincia di Messina) ha portato a termine il test sui 35 chilometri con il tempo di 2h45:21. La brianzola si è cimentata su questa distanza in vista del debutto assoluto sui 50 km di marcia che avverrà il prossimo 19 maggio nella Coppa Europa ad Alytus (Lituania), la 29enne si cimenterà infatti su questa distanza nel prossimo futuro con l’obiettivo di ...

Atletica - Eleonora Giorgi promossa sui 35 km : 2h45 : 21 in vista della 50 km di marcia. Antonelli e Colombi vincono i tricolori : Ottimo esordio stagionale per Eleonora Giorgi che a San Giorgio di Gioiosa Marea (provincia di Messina) ha portato a termine il test sui 35 chilometri con il tempo di 2h45:21. La brianzola si è cimentata su questa distanza in vista del debutto assoluto sui 50 km di marcia che avverrà il prossimo 19 maggio nella Coppa Europa ad Alytus (Lituania), la 29enne si cimenterà infatti su questa distanza nel prossimo futuro con l’obiettivo di ...

Atletica - Eleonora Giorgi pronta all'esordio stagionale : 'in marcia per una nuova sfida' : Eleonora Giorgi è pronta per l'esordio stagionale: le sensazioni dell'atleta messinese alla vigilia della nuova sfida in una distanza intermedia Sul cammino che porta alla 50 km di marcia, all'...