Atletica | Eleonora Giorgi promossa sui 35 km | 2h45 | 21 in vista della 50 km di marcia

oasport

: #atletica Ottimo debutto stagionale di Eleonora Giorgi sui 35 km, 2h45:21 in vista della 50 km di marcia. Tricolori… - OA_Sport : #atletica Ottimo debutto stagionale di Eleonora Giorgi sui 35 km, 2h45:21 in vista della 50 km di marcia. Tricolori… - Jalejandro_FM : RT @atleticaitalia: #atletica 35km #marcia a San Giorgio di Gioiosa Marea, passaggi al 10° km Marco De Luca, Federico Tontodonati, Massimo… - atleticaitalia : #atletica a San Giorgio di Gioiosa Marea (Messina), la marciatrice azzurra Eleonora Giorgi completa il test sui 35… -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Ottimo esordio stagionale perche a Sano di Gioiosa Marea (provincia di Messina) ha portato a termine il test sui 35 chilometri con il tempo di:21. La brianzola si è cimentata su questa distanza indel debutto assoluto sui 50 km diche avverrà il prossimo 19 maggio nella Coppa Europa ad Alytus (Lituania), la 29enne si cimenterà infatti su questa distanza nel prossimo futuro con l’obiettivo di ottenere dei risultati rilevanti anche a livello internazionale.Nella terra dell’indimenticabile Anna Rita Sidoti, l’atleta delle Fiamme Azzurre ha coperto i primi dieci chilometri in 47:50, poi il passaggio al ventesimo chilometro in 1h35:17, attorno al 25esimo km si è fermata per qualche secondo per effettuare un microprelievo ematico e hato gli ultimi 5 chilometri in 22:59 (bella progressione da 4:30 per ogni 1000 metri negli ...