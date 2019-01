Atletica | Alessia Trost salta 1 94 Che bomba di Fabbri | peso a 20 20! Tricca e Aceti

oasport

(Di domenica 27 gennaio 2019) Ricca giornata per gli azzurri dell’leggera impegnati in diversi meeting al coperto in vista degli Europei indoor in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo. Buon esordio dia Hustopece, il bronzo iridato al coperto hato 1.94 al terzo tentativo e ha staccato così il minimo per i prossimi Europei. La 25enne, guidata da Marco Tamberi sulla pedana ceca, può ritenersi soddisfatta della prova e sembra avere ritrovato anche la giusta motivazione per combattere in una stagione fondamentale per la sua carriera. La friulana ha poi cercato anche di superare quota 1.97 ma non c’è stato nulla da fare, bisogna ancora migliorare lo stacco ma sembra essere sulla strada giusta. Prossimo appuntamento martedì 29 gennaio a Trinec, poi il 9 febbraio sarà a Banska Bystrica. In gara c’era anche Desirèe Rossit che si è fermata a 1.85.Ruggito di ...