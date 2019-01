Athletic Bilbao-Betis 1-0

Villarreal-Athletic Bilbao 1-1 : Karl Toko Ekambi ha segnato il gol del pareggio , 1-1, al minuto 71 salvando da una sconfitta il Villarreal contro il Villarreal. Un autogol di Jaume Costa nel Villarreal ha sbloccato il risultato al ...

Liga : rimonta Betis - il Villarreal ferma l'Athletic Bilbao : TORINO - Torna a vincere dopo tre partite il Betis Siviglia che si rilancia in zona Europa League. Los Verdiblancos battono 3-2 il Girona , mai vittorioso nelle ultime sette giornate. I catalani, tre ...

Athletic Bilbao-Siviglia 2-0 : Grazie ad una doppietta di Williams , un gol per tempo, , l'Athletic Bilbao ha sconfitto il Siviglia con il risultato di 2-0. La prima rete di Williams è arrivata al 23° su assist di Córdoba, la sua ...

Pronostico Athletic Bilbao vs Siviglia - La Liga 13-1-2019 e Analisi : Athletic Bilbao-Siviglia, domenica 13 gennaio. La Liga è quasi al giro di boa e propone una sfida già andata in scena durante la settimana negli ottavi di finale di Copa del Rey. Il Siviglia ha in pratica chiuso il discorso qualificazione vincendo per 3-1 al San Mames. Ora ci si rituffa in campionato dove la squadra di Gaizka Garitano proverà a evitare di finire nuovamente in zona retrocessione mantenendo i punti di vantaggio in classifica ...

Celta-Athletic Bilbao 1-2 : Un gol di Iñaki Williams al minuto 54 ha rotto l'equilibrio tra le due squadre, dando la vittoria all'Athletic Bilbao per 2-1 contro il Celta Vigo. L'Athletic Bilbao è riuscita a portarsi in vantaggio ...

Pronostico Celta Vigo vs Athletic Bilbao - La Liga 7-1-2019 e Analisi : Celta Vigo-Athletic Bilbao, lunedì 7 gennaio. La diciottesima giornata di Primeira Liga si conclude lunedì sera al ”Balaidos” dove si affronteranno Celta e Athletic. I padroni di casa vogliono dimenticare il pessimo momento dal punto di vista dei risultati e dopo la sconfitta contro il Barcellona desidera ripartire con entusiasmo in campionato dove sono fermi al dodicesimo posto a quota tre punti. Diverso il momento dei baschi che ...

Athletic Bilbao-Valladolid - Aritz Aduriz a segno con un rigore senza rincorsa : Posticipo della 17esima giornata di Liga nel segno di Aritz Aduriz: l'attaccante dell' Athletic Bilbao si è reso assoluto protagonista della sfida contro il Valladolid . Siamo al 45', sul punteggio di ...

Athletic Bilbao-Valladolid 1-1 : "scar Plano ha segnato, nei minuti di recupero, il gol del pareggio , 1-1, , salvando da una sconfitta il Valladolid contro l'Athletic Bilbao. L'Athletic Bilbao è riuscita a chiudere il primo tempo in ...

Pronostico Athletic Bilbao vs Valladolid - La Liga 22-12-2018 e Analisi : La Liga, 17^ giornata, Analisi e Pronostico di Athletic Bilbao-Valladolid, sabato 22 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Athletic Bilbao-Valladolid, sabato 22 dicembre. Da una parte l’Athletic, con 15 punti e appena due vittorie; dall’altro il Valladolid, neopromosso con 20 punti ed una delle note liete della Primera Division. Il match del ‘San Mames’ potrebbe acuire la distanza oppure ridurre il gap. ...

Alaves-Athletic Bilbao 0-0 : Nessun gol, poco spettacolo. Finisce 0-0 la sfida tra Alaves e Athletic Bilbao. Entrambi i portieri hanno mantenuto inviolata la propria porta: 3 interventi per Fernando Pacheco , Alaves, , mentre ...

Pronostico Alaves vs Athletic Bilbao - La Liga 17-12-2018 e Analisi : La Liga, 16^ giornata, Analisi e Pronostico di Alaves-Athletic Bilbao, lunedì 17 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Alaves-Athletic Bilbao, lunedì 17 dicembre. L’Alaves per dimenticare subito il k.o del Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid, l’Athletic Bilbao per racimolare punti in ottica salvezza dopo la vittoria con il Girona nell’ultimo turno. Le due squadre daranno vita al derby basco ...

Pronostico Athletic Bilbao vs Girona - La Liga 10-12-2018 e Analisi : La Liga, 15^ giornata, Analisi e Pronostico di Athletic Bilbao-Girona, lunedì 10 dicembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Athletic Bilbao-Girona, lunedì 10 dicembre. L’Athletic Bilbao ospiterà il Girona al San Mames nel quindicesimo turno di Primera Division. Tempi duri per i baschi, che non centrano i tre punti dalla prima giornata di campionato. I catalani, invece, vogliono vincere contro una compagine sempre ostica tra ...

L'Athletic Bilbao esonera Berizzo : Eduardo Berizzo non è più l'allenatore delL'Athletic Bilbao. Il club ha infatti ufficializzato l'esonero del tecnico a causa del cattivo rendimento della squadra e che da domani al suo posto subentra ...

Spagna - Athletic Bilbao esonera Berizzo : ANSA, - ROMA, 4 DIC - Eduardo Berizzo non è più l'allenatore dell'Athletic Bilbao. Il club ha infatti ufficializzato l'esonero del tecnico a causa del cattivo rendimento della squadra e che da domani ...