Atalanta-Roma | duro sfogo di Dzeko | ' Nel secondo tempo non abbiamo giocato | mai fatti 2-3

Serie A - Atalanta - Roma 3 - 3 - Di Francesco : 'Non possiamo buttare all'aria così una vittoria' : Al termine della partita, l'allenatore della Roma è intervenuto ai microfoni di Sky Sport , a cui ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: 'Non è la prima volta che accade una cosa del genere. Nel ...

Psicodramma Roma - ritrova Dzeko ma si mostra fragile : Atalanta da Champions - gioca il calcio più bello in Serie A : Avanti di 3 gol grazie al ritrovato Dzeko, la Roma è ancora vittima dell’ennesimo blackout. L’Atalanta ne approfitta e completa una rimonta straordinaria e tiene viva la rincorsa ad un posto in Champions League Dopo gli sbadigli di Milan-Napoli di ieri sera, la 21ª Giornata di Serie A regala un pomeriggio domenicale ricco di gol ed emozioni. Ben 22 reti, 6 delle quali nello spettacolare pareggio fra Atalanta e Roma, match concluso con il ...