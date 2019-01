Atalanta-Roma 3-3 | Dzeko si risveglia | Zapata firma la tripla rimonta nerazzurra

Atalanta-Roma - da 0-3 a 3-3 : clamorosa rimonta degli uomini di Gasperini|classifica : Sotto di tre gol nel primo tempo (doppietta di Dzeko e rete di El Shaarawy) i nerazzurri prima accorciano con Castagne e poi dilagano nella ripresa: reti di Toloi e Zapata che fallisce un rigore

Serie A - pazzo 3-3 tra Atalanta a Roma. Vincono Fiorentina - Spal e Frosinone : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Sampdoria e Sassuolo e il pareggio tra Milan e Napoli, la 21esima di Serie A è proseguita con il pirotecnico anticipo dell'ora di pranzo tra il Chievo Verona di Di Carlo e la Fiorentina di Stefano Pioli, finita 3-4 in favore degli ospiti andati in gol con Chiesa, autore di una doppietta, Muriel e Benassi. Di Pellissier, Djordjevic e Stepinski le reti clivensi con Pellissier che ha anche ...

Atalanta-Roma 3-3 : Dzeko è tornato - ma la Dea risorge e pareggia : Gol, errori, colpi di scena e spettacolo. Tra Atalanta e Roma succede di tutto, finisce 3-3, proprio come all'andata all'Olimpico. Per i giallorossi a segno Dzeko, 3' e 33', e El Shaarawy, 41',, per i ...

Atalanta-Roma da 0-3 a 3-3. Zapata segna ancora : Doppietta di Dzeko La Roma: se non ci fosse, bisognerebbe inventarla. È indubbiamente un campionato travagliato per la squadra allenata da Di Francesco. Che oggi sembrava aver superato il periodo fosco. A Bergamo, contro l’Atalanta di Gasperini, ha giocato un ottimo primo tempo. È andata aventi di tre gol: due di Dzeko (uno su splendido assist di petto di Zaniolo) e poi il terzo di El Shaarawy. Poi, però, nel finale il gol atalantino ...

Serie A : l'Atalanta rimonta la Roma - 3-3 : 17.02 Eccezionale rimonta dell'Atalanta che, sotto di tre gol (doppietta Dzeko, El Shaarawy), pareggia con Castagne, Toloi e Zapata (che pure sbaglia un rigore) SASSUOLO-CAGLIARI (ieri) 3-0 SAMPDORIA-UDINESE (ieri) 4-0 MILAN-NAPOLI (ieri) 0-0 CHIEVO-FIORENTINA 3-4 ATALANTA-Roma 3-3 BOLOGNA-FROSINONE 0-4 PARMA-SPAL 2-3 TORINO-INTER ore 18 LAZIO-JUVENTUS ore 20.30 ...

Atalanta-Roma : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale- LIVE (3-3) : Atalanta-Roma: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (3-3) 88′ La Dea sta attaccando con meno insistenza. 87′ Cross in mezzo dell’Atalanta che passa dentro l’area, ma nessuno riesce ad arrivarci. 85′ Il Papu tira col sinistro dal limite dell’area, Olsen blocca in due tempi. 84′ Cambio Atalanta: Esce Ilicic, entra Barrow. 81′ Intanto è scesa la neve a ...

