Assicurazioni casalinghe | il premio aumenta da 12 | 29 a 24 euro

Blastingnews

: Assicurazione casalinghe 2019, l'Inail: obbligatoria fino a 67 anni e premio raddoppiato - Sergio25Manzo : Assicurazione casalinghe 2019, l'Inail: obbligatoria fino a 67 anni e premio raddoppiato -

(Di lunedì 28 gennaio 2019) Importanti novità sono previste in tema di assicurazione per le; a tal fine, ricordiamo che trattasi di un obbligo decorrente dall'anno 1994. I contenuti di tale assicurazione sono stati per così dire rinnovati dall'ultima Legge di Bilancio, ma saranno operativi da giugno 2019, in quanto dovranno seguire i relativi decreti attuativi. La prima novità concerne l'importo del, quest'ultimopassando dagli attuali 12,29 a 24. A fronte di ciò, pero, è stato altresì elevato il periodo di copertura a 67 anni e non più 65, prevedendo infine una prestazione a carattere accessorio in talune ipotesi. Prima di addentrarsi nei dettagli più specifici, occorre fare una premessa di carattere più generale avente ad oggetto l'impatto e la conoscenza dell'assicurazione casalinga nel contesto collettivo, evidenziando che le persone assicurate ad oggi risultano ancora in numero ...