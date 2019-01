Ascolti tv sabato 26 gennaio | emozioni e grandi ospiti a C’è posta per te

Ascolti tv sabato 26 gennaio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Ora o mai più, seconda puntata, ha registrato3.019.000 telespettatori, share 15,8%. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles ha registrato 1.173.000 telespettatori, share 5,1%. S.W.A.T. 1.130.000, 5,2%. Su Rai 3 Le parole della settimana ha registrato 1.572.000 telespettatori, share 6,8%. Quante Storie di Sera 928.000, 4,2%. Su Canale 5 C'è Posta per Te ha registrato un netto di 5.457.000 telespettatori, share 28,6%. Su ...

Ascolti TV | Sabato 26 gennaio 2019. C’è Posta Per Te 28.6% - cala Ora o Mai Più (15.8%) : C'è Posta Per Te: Giulia Michelini e Maria De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 26 gennaio 2019, su Rai1 – dalle 21.28 alle 0.47 – il secondo appuntamento con la seconda stagione di Ora o Mai Più ha conquistato 3.019.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale 5 – dalle 21.24 alle 0.47 – la terza puntata di C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.457.000 spettatori pari al 28.6% di share. Su Rai2 NCIS ...

Ascolti TV | Sabato 19 gennaio 2019. C’è Posta Per Te 27.35% - Ora o Mai Più 18.45% : C'è Posta Per Te: Power, Albano, De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 19 gennaio 2019, su Rai1 – dalle 21.26 alle 0.34 – la prima puntata della seconda edizione di Ora o Mai Più ha ottenuto un ascolto medio di 3.520.000 spettatori pari al 18.45% di share (qui gli Ascolti della puntata d’esordio della prima stagione). Su Canale 5 – dalle 21.19 alle 0.50 – la seconda puntata di C’è Posta per Te ha raccolto ...

Ascolti TV | Sabato 12 gennaio 2019. Partenza boom per C’è Posta Per Te (29.8%) - Coppa Italia 17.7% : C'è Posta per Te: Olga Fernando, Ricky Martin e Maria De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 12 gennaio 2019, su Rai1 l’ottavo di finale di Coppa Italia Bologna-Juventus ha conquistato 4.196.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 – dalle 21.17 alle 0.41 – la prima puntata di C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.842.000 spettatori pari al 29.8% di share (qui gli Ascolti della Partenza dello scorso ...

Ascolti Tv di sabato 5 gennaio 2019. Celentano e Macron - la Befana porta i doni a Freccero : Ascolti Tv di sabato 5 gennaio 2019 . Su Rai1 il film Heidi commuove oltre 4,4 milioni di spettatori in attesa della Befana che porta alla ammiraglia di Viale Mazzini il 20,5% di share. Ma il giorno ...

